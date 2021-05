Ekstra Bladet erfarer: Regeringen klar til at hente mødre og børn hjem fra Syrien

Regeringen er klar til at hente de tre mødre hjem fra Syrien, som er danske statsborgere.

Det står klart, efter at en arbejdsgruppe har færdiggjort arbejdet med at afdække løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, og at en række partier tirsdag har været fået en orientering om sagen.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

De tre kvinder har i alt 14 børn, som dermed også har udsigt til at komme til Danmark.

Mødrene spiller en central rolle i sagen om de danske børn i de syriske fangelejre. Det er således i udgangspunktet er en forudsætning for at få børnene hjem, at mødrene også følger med.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil regeringen læne sig op ad vurderinger fra efterretningstjenesterne, der påpeger, at det ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv vil være hensigtsmæssigt at hente mødrene og børnene hjem.

På den baggrund er regeringen klar til at lade de tre mødre og deres børn komme hjem.

Sprængfarlig sag

Oplysningerne er lidt af en bombe i den politisk sprægfarlige sag.

Mette Frederiksen har nemlig tidligere kategorisk afvist at hente mødrene hjem.

- Fremmedkrigere er uønskede i Danmark, uanset om de er mødre eller fædre. Det gør ondt, fordi der er tale om børn. Det må forældrene tage ansvaret for, sagde hun i marts.

Senere på måneden fastholdt hun det standpunkt.

Her slog Mette Frederiksen fast, at regeringen ikke vil hente børnene hjem, hvis mødrene følger med. Ifølge Mette Frederiksen har mødrene 'vendt Danmark ryggen'.

Desuden mente regeringen, at de vil udgøre en sikkerhedstrussel mod det danske samfund, hvis de kommer hertil.

Radikal trussel

Omvendt har særligt de radikale truet med, at det ville få konsekvenser for den ansvarlige ministre, Jeppe Kofod og Nick Hækkerup, hvis ikke børnene og deres mødre kommer hjem.

- Vi kan ikke have tillid til ministre, der ikke handler, sagde den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, sidste uge til TV 2 News.

Nu tyder det på, at regeringen undgår den potentielle ministerstorm ved at hente de tre mødre og deres børn hjem.