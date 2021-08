Ekstra Bladet erfarer: Regeringen vil stoppe strejken

Regeringen er nu nået til den konklusion, at sygeplejerskernes strejke skal stoppe.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Derfor gøres der lige nu klar til at præsentere Folketingets partier for rammen om et lovindgreb, der stopper den to måneder lange strejke.

Folketingets partier vil få regeringens plan fremlagt på et møde klokken 18:30.

Dermed er det eneste som kan stoppe et lovindgreb en yderst overraskende løsningen mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd (DSR) i absolut 11. time.

Dette synes dog yderst usandsynligt, da begge parter her til eftermiddag har været til møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Her var beskeden klar. Parterne står stadig stejlt over for hinanden.

Endelig kan et manglende flertal blandt Folketingets partier forhindre indgrebet. Men også dette synes usandsynligt, da de borgerlige partier længe har kaldt på indgreb.

Der planlægges efter, at indgrebet kan sendes til afstemning i Folketinget allerede i morgen.

Mette Frederiksen har tidligere understreget, at konflikten skulle have lov at køre efter den danske model. Men situationen på sygehusene gør nu, at regeringen ikke længere føler, de kan sidde med hænderne i skødet.

Cirka 35.500 operationer er udskudt ifølge Sundhedsstyrelsen, og tallet forventes at stige.

Sundhedsminister Magnus Heunicke var tidligere i dag ude og kalde på en løsning på konflikten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ventes senere i aften at gøre regeringens indstilling klar ved et såkaldt doorstep-pressemøde.