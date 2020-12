Ekstra Bladet erfarer: Storcentre lukker i morgen

Nedlukningen i Danmark griber om sig.

Ekstra Bladet erfarer fra flere sider - både på Christiansborg og i detailhandlen - at regeringen har bestemt, at storcentre lukker fra i morgen, torsdag.

Derudover vil der fra julenat ifølge Ekstra Bladets oplysninger ske en komplet nedlukning af detailhandlen med undtagelse af fødevarebutikker og supermarkeder. Det vil dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger først ske fra midnat julenat.

Apoteker vil også fortsat holde åbent hen over julen.

Sådan rammer de nye restriktioner 17. december: Alle storcentre lukker. 21. december: Liberale erhverv lukker. 0-4. klasse sendes hjem. Efterskoler og højskoler lukker. 25. december: Al detailhandel pånær dagligvarer og apoteker lukker.

Fra mandag 21. december vil liberale erhverv som for eksempel frisører desuden skulle lukke ned.

De nye restriktioner er generelt sat til at vare indtil 3. januar, men kan blive forlænget.

Dermed kan julehandlen - med undtagelse af storcentre - fortsætte i detailhandlen frem til juleaften, hvorefter vi går en nedlukning af samfundet i møde, som vi kender fra foråret.

Covid-følgegruppen, der består af Folketingets sundhedsordførere, bliver i disse minutter orienteret om de nye coronatiltag efter kraftigt stigende smittetal og smitterekord i dag, onsdag.

På mødet er følgegruppen blevet orienteret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og en række af myndighedspersonerne, som vil præsentere de nye tiltag for danskerne på et pressemøde kl. 18.

Statsministeriet indkalder til pressemøde

Den skalerede nedlukning af detailhandlen er ikke lige så vidtgående som eksempelvis Tyskland, hvor en komplet nedlukning af detailhandlen frem mod jul er blevet indført i denne uge.

Nedlukningen af butikkerne kommer efter den delvise nedlukning af alle landets kommuner, hvor restauranter, værtshuse og skoler for elever fra 5. klasse er lukket.

- Jeg synes, det er fint, at der kommer nogle restriktioner nu, når vi ser den smittestigning. Sundhedsvæsenet er presset, og vi har fået at vide, at 2/3 af sengekapaciteten til coronapatienter er brugt. Det er voldsomt, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.



- Vi havde gerne set, at man havde gjort mere før, men nu skal vi se fremad.

- De (regeringen) skal være rigtig dygtige til at fortælle, hvem det præcist er, der lukker ned nu og hvornår. Alle dem, der mangler at købe julegaver, de vil jo tage alle de steder hen, hvor der så er åbent. Vi skal undgå, at folk stimler sammen nu. Det skal restriktionerne ikke medføre.