Ekstra Bladet i Rwanda: - De første flygtninge var aggressive

Ekstra Bladet i Rwanda James Kristoffer Miles & Anthon Unger

GASHORA, RWANDA (Ekstra Bladet): Vi er endt på Rwanda Investigation Bureaus lokale politistation. Den lokale distriktsleder, Aimable Kadafi, blev tilkaldt af de lokale, da vi forsøgte at tale med indbyggerne i byen.

Efter lidt tid, hvor vi sidder på kontoret og stirrer på hinanden, lægger Aimable Kadafi sin protokol væk. Vores oplysninger hviler nu trygt i hans varetægt, lader han til at synes.

På væggen bag Aimable Kadafi hænger et portræt af Rwandas kontroversielle præsident, Paul Kagame. Foto: Anthon Unger

Herefter indvilliger den lokale leder i at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Vi er ganske velkomne, må vi forstå.

Ifølge ham er der ’ingen problemer’ med at have et flygtningecenter som nabo. Det er en fordel. De handler på markedet og er venlige.

- De er vores brødre og søstre. Vi skylder at hjælpe dem, siger han.

- For os at have hjerte til at modtage flygtninge betyder meget for os. Og for flygtninge at have en fredelig lejr, hvor de kan tænke og arbejde betyder rigtig meget for dem.

Ikke integrerede

Udlændingeminister Mattias Tesfaye har til Ekstra Bladet udtrykt, at det er regeringens ønske, at asylansøgere til Danmark skal integreres lokalt tusindvis af kilometer fra Padborg.

Men da vi spørger, om der er noget som helst for dem at blive integreret i uden for lejren hernede? Om der er arbejde til dem, erkender den lokale leder, at alt ikke er så rosenrødt.

- Nu har de ikke særlig mange jobs eller arbejde, erkender han.

- Det er udfordringen?

- Ja, men nu begynder vi snart på noget træning.

- Men de kan sagtens blive integreret i samfundet. Og mange af dem vil også, tilføjer han nødtvungent.

- Vi vil gerne hjælpe dem med at blive integreret. Nogle af de første, der kom, var aggressive. På grund af situationen.

- Fordi de tog problemer med fra deres gamle lejre. Men nu, når de ankommer her, går det rigtig godt. De kommer godt ud af det med de lokale.

Ekstra Bladet rejser til Rwanda Ekstra Bladet er taget til Rwanda i Afrika for at undersøge forholdene for asylansøgere i flygtningelejre og for indbyggere hos den danske regerings nye venner. Mette Frederiksen og Mattias Tesfayes aftale med Rwanda betyder nemlig, at Danmark i fremtiden måske sender asylansøgere til lejre i et styre, eksperter og observatører i stigende grad betegner som en overvågningsstat og et diktatur. Det vil være på kollisionskurs med Mette Frederiksens valgløfte om at samarbejde med et demokrati uden for Europa om asylbehandlingen. Følg med i vores serie af historier fra Mettes venner i Centralafrika… Vis mere Vis mindre

I det hele taget er Rwandas behandling af flygtninge yderst eksemplarisk, hvis man spørger Aimable Kadafi.

Men, som Ekstra Bladet har beskrevet i flere artikler om styret i Rwandas behandling af asylansøgere og flygtninge, er det en sandhed med mange modifikationer.