Ekstra Bladet i Rwanda: - Hvad laver I her?!

Ekstra Bladet i Rwanda James Kristoffer Miles & Anthon Unger

GASHORA, RWANDA (Ekstra Bladet): Vi er drejet af hovedvejen. Er kørt seks kilometer ned ad en støvet grusvej forbi gedeflokke, overlæssede cykler med bananer og snavsede blebørn, der løber omkring og leger på kørebanen.

Herude i det kuperede landskab mere end 60 kilometer fra hovedstaden Kigali - og knap 7000 kilometer fra København - ligger byen Gashora komplet isoleret fra omverdenen.

En lokal bananfarmer fragter et læs umodne bananer til markedet i Gashora få hundrede meter fra transitcenteret. De lokale er ikke meget for at tale med journalister.

Ekstra Bladet er kommet for at se på det såkaldte transitcenter i landsbyen. Her samarbejder fremmede regeringer - herunder Danmark - allerede med styret i Rwanda om asylbehandling, hvor asylansøgere ankommer efter ophold i bl.a. libyske flygtningelejre.

Men i sidste måned besøgte udlændingeminister Mattias Tesfaye centeret, da han forseglede en aftale med præsident Paul Kagames styre, som åbner for, at regeringen kan sende asylansøgere tusindvis af kilomenter væk, mens deres asylsag behandles i Danmark.

Helt isoleret

Til sammenligning med kravene for udrejsecentre til afviste asylansøgere i Danmark er her hverken færge, busforbindelse eller noget som helst andet transportmiddel, asylansøgerne kan benytte. Her er de helt isolerede.

De lokale indbyggere ser yderst skeptisk til, da vi med kamera og mikrofon bevæger os rundt for at tale med naboerne til flygtningecenteret. I Paul Kagames Rwanda er der meget, meget langt mellem lokale indbyggere, der har lyst til at tale med journalister.

Under et halvtag midt i byen er en gruppe kvinder i gang med at sælge frugt og grøntsager.

Da Ekstra Bladet nærmer sig med kameraet, trækker de fleste kvinder i let panik tørklæder over hele hovedet for ikke at blive fotograferet.

Skænderi på markedet

En af de yngre kvinder vil dog gerne tale med Ekstra Bladet, fortæller hun. Hendes etårige søn sover middagslur i slyngen på ryggen. Hun gør klar til at svare på vores spørgsmål, men bliver straks råbt an af en af de ældre og mere erfarne kvinder på markedet.

Med lynende øjne gør den ældre det klart over for den yngre kvinde, at der ikke bliver tale om noget interview. En tredje kvinde, der overværer seancen, bevæger sig lidt væk og ringer fra sin Nokia-telefon.

Et mindre skænderi bryder ud over de tropiske frugtboder. Journalister er ikke hverdagskost – og absolut ikke velkomne her i byen.

Distriktchef ankommer

Da det står klart, at markedets kvinder ikke ønsker at begive sig ud i en analyse af den dansk-rwandiske asylaftale, bevæger Ekstra Bladet sig videre gennem Gashoras støvede hovedgade.

Den lokale distriktsleder, Aimable Kadafi, noterer oplysninger fra Ekstra Bladets udsendte på efterretningstjenensten RIB's lokale hovedkvarter i Gashora.

Men knap har vi forladt markedspladsen, før en sølvgrå pickup-truck kommer trillende mod os.

Med en hidsig håndbevægelse beder vores lokale journalist-kollega os sænke kameraet.

- Hvad laver I her? spørger føreren af bilen på flydende engelsk.

Han viser sig være distriktsleder udpeget af præsident Paul Kagames regering og distriktsregeringen. Aimable Kadafi hedder han og går straks i gang med at udspørge os om vores gøren og laden.

- Ved I ikke, at i vores land kræver det tilladelse fra regeringen at lave research?

- Hvad er jeres ærinde her? I skulle have meldt jeres ankomst og spurgt pænt, om I måtte filme her i byen. I stedet kommer I bare og filmer. Nu risikerer I problemer med politiet, siger han.

Ekstra Bladet rejser til Rwanda Ekstra Bladet er taget til Rwanda i Afrika for at undersøge forholdene for asylansøgere i flygtningelejre og for indbyggere hos den danske regerings nye venner. Mette Frederiksen og Mattias Tesfayes aftale med Rwanda betyder nemlig, at Danmark i fremtiden måske sender asylansøgere til lejre i et styre, eksperter og observatører i stigende grad betegner som en overvågningsstat og et diktatur. Det vil være på kollisionskurs med Mette Frederiksens valgløfte om at samarbejde med et demokrati uden for Europa om asylbehandlingen. Følg med i vores serie af historier fra Mettes venner i Centralafrika… Vis mere Vis mindre

Vi forsøger efter bedste evne at forklare, at vi vil se, hvordan her ser ud – og hvad danske asylansøgere måske i fremtiden vil blive sendt ned til.

Har I tilladelse?

Distriktsleder Kadafi vil ikke høre mere.

- Har I tilladelse?, lyder det utålmodigt bag rattet.

Officielt bryster Rwanda sig af pressefrihed og højt besungne idealer, om at regeringen ikke skal kontrollere journalister. Realiteterne er dog nogle ganske andre.

Vi viser Kadafi, at vi har betalt for en presseakkreditering på Rwandas svar på Borger.dk. Den er endnu ikke blevet godkendt, men det store, grønne flueben på betalingsbekræftelsen lader til at gøre en forskel for distriktslederen.

Han foreslår herefter venligt, men bestemt, at vi følger efter ham til efterretningstjenesten Rwanda Investigation Bureaus (RIB) lokale hovedkvarter.

Da vi ankommer, er stemningen anspændt. Kadafi kan ikke finde nøglerne til sit kontor og beder os vente foran bygningen. Til sidst bliver vi ledt forbi et par bælgmørke celler til hans kontor, der er prydet af Rwandas flag og et stort portræt af præsident Paul Kagame, hvis øjne skuer ud over Kadafis skrivebord.

Distriktlederen noterer vores oplysninger. Han virker anspændt, men beroliget af, at vi frivilligt er fulgt med.

Tesfaye: De skal integreres lokalt Ekstra Bladet har i over en uge forgæves forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om asyl-situationen i Rwanda. Det har ikke været muligt. Tesfaye skriver i et svar til Ekstra Bladet, at regeringen ikke har 'aktuelle planer' om at sende asylansøgere til Gashora-lejren. 'Det nuværende asylsystem har spillet fallit. Mennesker lider overlast. Nogle drukner i Middelhavet på vej til Europa. Andre dør i lastrummet på en lastbil. Netop derfor ønsker regeringen en grundlæggende ændring af asylsystemet. Det vil vi blandt andet ved at flytte asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU’s grænser. Og ved i stedet at tage kvoteflygtninge gennem FN’s kvotesystem. Regeringen har ingen aktuelle planer om at overføre asylansøgere til Gashora-lejren. Og uanset hvilken model der bliver resultatet af regeringens ambitioner om et nyt og mere retfærdigt asylsystem, så skal Danmarks internationale forpligtelser overholdes til punkt og prikke.' I sidste uge forklarede Tesfaye imidlertid, at det er 'vores udgangspunkt, at folk skal integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger.' Vis mere Vis mindre