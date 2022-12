Ekstra Bladet i V-kerneland: 'Venstre ved du IKKE hvor du har'

Ekstra Bladet er taget på gaden i Herning for at høre Venstre-vælgere, om de ved, hvor de har Venstre.

Skuffelse, uforståenhed og klar tale om 'vælgerbedrag' gik igen, da Ekstra Bladet var på gaden i Herning for at høre om holdningen til Venstre-løftebrud

Politik er blevet en broget affære, hvor man er parat til at ofre sine ellers ganske nagelfaste løfter til vælgerne, hvis det er dét, som kræves for at kunne sætte sig ind i på et læderbetrukket bagsæde i en ministerbil.

Det er holdningen hos samtlige de vælgere, Ekstra Bladet talte med på gaden mandag i Venstres kerneland, Herning.

V-partiformand Jakob Ellemann-Jensen har selv sat ordet 'løftebrud' på sin egen ageren i forhandlingerne med fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) om en mulig regeringsdannelse.

Det har han gjort bl.a. med henvisning til, at Venstre er løbet fra sit oprindeligt ultimative krav om en advokatundersøgelse af statsministeren om hendes rolle i mink-skandalen, hvor et helt erhverv blev nedlagt uden lovhjemmel.

I Herning er man træt af politikere, der som Venstres formand lover ét før et valg og så bagefter rygsvømmer hurtigere, end man kan nå at stave til ministerchauffør.

Venstre ved man med andre ord IKKE, hvor man har, lyder det som med én mund:

Jørn Lodahl, 65 år og fra Herning, er ikke just imponeret af vores politikere, som han ikke mener, man kan stole på. Foto: Ernst van Norde

Jørn Lodahl, 65, Herning:

- Jeg synes generelt – og det er ikke kun Venstre men hele vejen rundt - at dét her giver megen politikerlede. Der er jo nogen, der er gået til valg på, at der skal laves en undersøgelse af minksagen. Det har man sagt hele tiden, at man ville have som det første. Og så er der nu to af de store partier – Venstre og Moderaterne – der takker nej. Måske for ussel mammon.

- Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg har sgu’ efterhånden ingen respekt for det politiske mere, for det er magt for magtens skyld. Jeg kan også høre, at Venstres bagland heller ikke er helt enige.

- Jeg synes, man har lavet et vælgerbedrag her. Nu ved vi jo ikke, hvad man får igen. Jeg tænker, at den sag er kørt nu, men det man skal satse på, er, at minkavlerne får deres erstatning hurtigt i stedet for at skulle vente i flere år. Men det er sgu’ vælgerbedrag.

Ole Rasmussen, 75, forstår ikke, at Venstre nu løber fra løftet om at kræve en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen. Foto: Ernst van Norde

Ole Rasmussen, 75, Herning:

- Lige i øjeblikket ved jeg ikke, hvor jeg har Venstre. De er lidt vægelsindede. Jeg synes ikke, de kan være det bekendt. Men det er jo politik. Sådan er det.

- De skulle helt bestemt have opretholdt kravet om en undersøgelse af minksagen. Hun (Mette Frederiksen, red.) fortjener at få sådan en sag på sig. Når Inger Støjberg skulle, så skal Mette også.

- Enhver er sig selv nærmest, mener 84-årige Frits Rostrup. Foto: Ernst van Norde

Frits Rostrup, 84, Herning:

- Jeg ved ikke, hvor Venstre er, og Venstre ved heller ikke selv, hvor de er henne.

- Det eneste partierne er enige om, er, at de er uenige. De vil gerne have en taburet. Og det er det, der tæller. Enhver er sig selv nærmest. Det har jeg oplevet gang på gang. De hytter sig selv. Man gør en meget god indsats – for sig selv. Så bliver det også i familien, siger Frits Rostrup med et lille grin.

- Det har ikke været en ordentlig proces, siger Malene Pedersen, 37 år og fra Haderup. Foto: Ernst van Norde

Malene Pedersen, 37, Haderup:

- Jeg mener, de skal gå efter Mette Frederiksen. Det har ikke været en ordentlig proces. Jeg kan fornemme, de er ved at trække i land på det med minksagen. Så nej – jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har Venstre lige nu.

- Jeg synes, det er det forkerte sted at gå på kompromis. Jeg er godt klar over, at hvis der skal dannes en regering med Venstre og Socialdemokratiet, så er man nødt til at give og tage fra begge sider. Men jeg synes, den her sag skulle være fulgt til dørs. Det har ikke været et rimeligt forløb for minkavlerne, der står tilbage.

- Vi er inde i noget, der har med etik og moral at gøre. Man kan ikke forhandle sig ud af noget, som man egentlig mente var ret afgørende for befolkningen at få afklaret, siger 62-årige Lars Sørensen. Foto: Ernst van Norde

Lars Sørensen, 62, Herning:

- Det, der er svært i øjeblikket som vælger, det er, at partierne går til valg med nogle slogans, som siger ét, og så bagefter ser verden bare anderledes ud. Det tror jeg som vælger er svært at forholde sig til. Jeg synes, det er et problem, for det handler nok mere om taburetter og måske nok også om nogle pæne biler, der er sorte.

- Det er et problem på den lange bane, at vi i Danmark ikke ved, hvor vi har vores politikere. At man fuldstændig kan ændre karakter i løbet af 14 dage. Men det er nok den reelle verden, som den ser ud. Det er i hvert fald den reelle politik, som den er lige nu.

- Jeg mener, man burde gennemføre advokatundersøgelsen uanset hvad, for det er det, man har sagt i lang tid. Vi er inde i noget, der har med etik og moral at gøre. Man kan ikke forhandle sig ud af noget, som man egentlig mente var ret afgørende for befolkningen at få afklaret.

- Det handler om, at vi skal kunne stole på hinanden uanset hvad. Man bliver nødt til at stole på, at en politiker også har sin egen habitus på plads, så det man stod for før valget, det står man også for efter valget.