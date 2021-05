Ekstra Bladet undskylder til Thorning

Ekstra Bladet undskylder for et indslag med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fra torsdagens Zulu Awards.

Undskyldningen falder til Helle Thorning, efter hun selv på sociale medier har efterlyst en undskyldning for indslaget, som handlede om deltagerne i Zulu Awards, deres kendisniveau samt påklædning.

Da Thorning ankom til K.B. Hallen mødte Ekstra Bladets udsendte den tidligere statsminister med en bemærkning foranlediget af hendes tøj, som lød: - Du er jo sådan lidt bordello-mor i det der.

Indslaget har vakt vrede på sociale medier - og det forstår ansvarshavende chefredaktør, Pernille Holbøll godt.

- Selvfølgelig undskylder vi for at bringe et indslag, hvor Ekstra Bladets kulturanmelder skyder helt ved siden af skiven i forhold til den nedværdigende tone, han bruger overfor Helle Thorning-Schmidt. Det var ikke engang tæt på at være sjovt. Den del skulle ikke være blevet bragt, og derfor har anmelder René Fredensborg også selv undskyldt overfor Helle Thorning-Schmidt, siger Pernille Holbøll.

- Hvordan slipper indslag igennem Ekstra Bladets redaktionelle processer, som der senere skal undskyldes for?

- Fordi fejl desværre sker, og vi har ikke en nulfejlskultur på Ekstra Bladet. Det her er jo ikke et udtryk for vores journalistiske linje. Det her er en satirisk kulturanmeldelse af Zulu Awards, hvor der så er et element med Helle Thorning, som slet, slet ikke er sjovt. Derfor siger vi undskyld. Og derfor vælger vi også at klippe den del ud af indslaget efterfølgende.

- Grunden til, at vi ikke gjorde det med det samme, var simpelthen, det blev vurderet, at det ikke gav mening, at de få sekunder med Thorning blev delt på sociale medier, uden at folk kunne se konteksten.

- Men jeg synes altså ikke, det giver nogen mening i sidste ende, at den del er med, så derfor har jeg bedt om det bliver redigeret ud - og vi har tilføjet den rette kontekst til klippet; Nemlig at vi har sagt undskyld til Helle Thorning.

- Hvis det nu var en mand, som var kommet i noget tøj, der var opsigtsvækkende - i forhold til hvad vi er vant til at se ham i - kunne man så ikke også have bemærket det på en satirisk måde, som kunne opfattes upassende?

- Jo. Og hvis det havde været sexistisk og nedladende, så havde vi haft samme samtale nu.

Nomineret med Tessa

Helle Thorning var sammen med rapperen Tessa nomineret til prisen for Årets Par. Nomineringen var udløst af, at den tidligere statsminister medvirkede i Tessas musikvideo 'Blæstegnen'. Begge kvinder er vokset op på Vestegnen, som titlen henviser til.

Thorning mødte derfor op til Zulu Awards røde løber i K.B. Hallen iført højhælede støvler og - hvad der beskrives som - et Gucci-joggingsæt med striber.

Foto: Anthon Unger

Her blev hun altså mødt med kommentaren fra Ekstra Bladets udsendte. Thorning svarede ikke på bemærkningen og gik ind på den røde løber.

Efterfølgende har Helle Thorning skrevet på Instagram:

'Prøvede lidt at glemme dette lille pinlige optrin, da jeg ankom til Zulu Awards. Men så alligevel. For hvis Ekstra Bladet kalder mig, en voksen kvinde midt i 50'erne, der trods alt har været statsminister, for nedvurderende navne, hvad siger Ekstra Bladet og andre så til og om andre kvinder. Stadig i 2021!!!'