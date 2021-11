Ekstra Bladets valg-guide: Kend din skandale-kandidat

Husker du Ferrari-fupperen, boligspekulanten, fadøls-udvalget og garage-snyderen?

De seneste mange uger har de og mange andre kommunalvalgs-kandidater i hele landet gjort alt for at vinde vælgernes gunst med roser, bolsjer og løfter om forandring og forbedring.

Nogle af dem går måske og håber på, at du lykkeligt har glemt alt om lige præcis deres møgsag, så de igen kan vinde din stemme - mens andre for længst har trukket sig.

Ekstra Bladet giver dig her den ultimative guide til de opstillede kandidater, der inden for de seneste fire år har opført sig lidt mere fuppende, kommunekasse-drænende og frynsegode-spekulerende end de andre. Eller i hvert fald er blevet afsløret i det.

Boligspekulanten

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), har buldret mod korttids-spekulation på boligmarkedet. Men da han selv på få år scorede over 11 millioner kroner skattefrit på en kæmpe herskabslejlighed, var han bare 'rigtig heldig'.

- Min familie og jeg har været rigtig heldige på boligmarkedet. Ligesom så mange andre, der også har handlet boliger på de sidste ti år, lød det fra Simon Aggesen.

Det krævede ellers noget af et arbejde for Aggesen at få den tidligere lejer ud af ejendommen. Han skaffede ham mere præcist en 90 kvadratmeter stor lejlighed med udsigt over søerne på Frederiksberg på få måneder og betalte lejeren over 100.000 kroner i 'flyttepenge'.

Bil-brøleren

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (Ishøjlisten), blev sidste år afsløret i at bruge en skatteyderbetalt Voldswagen fra kommunen til at komme frem og tilbage på arbejde. Igen og igen holdt kommunebilen således i hans egen indkørsel stik imod reglerne.

'Det er ministeriets opfattelse, at kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel,' lød det fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Over for Ekstra Bladet benægtede Ole Bjørstorp først alt og bedyrede, at han overholdt reglerne '100 procent'.

Men på et lukket møde erkendte han dog senere regelbruddet.

Ferrari-fupperen

Lyngby-Taarbæks viceborgmester, Simon Pihl Sørensen (S), kørte pludselig rundt i rigmanden Johnny Laursens Ferrari til 5,2 millioner kroner. Det skete blot tre måneder efter, at Johnny Laursen havde afsluttet en handel om en byggegrund med kommunen.

Hans forklaringer skiftede et hav af gange, men hele 13 måneder efter kørslen endte han dog i panik med at betale 4000 kroner for 'leje' til firmaet, der normalt slet ikke udlejer Ferrarier.

Garage-snyderen

Ekstra Bladets journalist konfronterer Jan H. Klit fra Hørsholm. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Formanden for det bygge- og boligansvarlige udvalg i Hørsholm Kommune, Jan H. Klit (K), fik i 2009 tilladelse til at opføre en garage. Men bilerne holder udenfor, og bygningen er i stedet blevet brugt som teenage-afdeling. På den måde er han blandt andet sluppet billigere i ejendomsværdiskat, fordi garagen er forkert registreret.

Det er da også fysisk umuligt rent faktisk at bruge bygningen som garage, idet bilerne slet ikke kan komme ind i den. Først benægtede Jan H. Klit alt:

- Den er søgt som garage, og den bliver brugt som garage (…) Og nej, der holder ikke nogen biler i den, fordi at … Ja, det er en lang historie, som jeg egentlig ikke ønsker at stå her og snakke med jer om.

Senere gik han dog til bekendelse på Facebook.

Fadøls-udvalget

Der bliver IKKE drukket fadøl på dette billede. Privatfoto

Lene Due (S), Pia Hess Larsen (S) og Kim Drejer (K) fra Rødovre Kommune endte med at bruge 131.050 skattekroner på en studietur til Island, hvor den stod på dyre bøffer og bad i varme kilder med kolde drikkevarer.

I spidsen for herlighederne stod udvalgsformand Lene Due, der blev fotograferet sammen med kollegaerne i lagunen med en fadølslignende genstand i hånden. Hun benægtede dog hele vejen igennem, at det var en fadøl.

- Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra, sagde Lene Due.

Orlovs-dronningen

Den konservative Brigitte Klintskov Jerkel, der stiller op i Greve, har ad flere omgange taget frivillig orlov fra Region Sjælland og har scoret seks måneders løn på den bekostning uden at røre en finger. Samlet er det løbet op i omkring 60.000 kroner.

Med til historien hører, at Jerkel i månederne op til sin orlov i august 2018 meldte afbud til flere møder i regionsrådet. Faktisk deltog hun kun i omkring halvdelen af møderne i regionsrådet og udvalg før sin orlov i 2018.

I år stiller Jerkel dog kun op i kommunen og ikke regionsrådet.