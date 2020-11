EL afblæser mink-ministerstorm

Det skal i første omgang ikke have konsekvenser for fødevareminister Mogens Jensen, at regeringen beordrede alle mink i Danmark aflivet inden den 16. november, selvom der ikke er lovhjemmel til det.

Det fastslår Enhedslisten.

Onsdag i sidste uge holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde med en historisk besked til landets mink-branche: Alle dyr skal dø, og de skal dø hurtigt.

Men loven tillader ikke, at myndighederne kan beordre aflivning af mink, der ikke fejler noget, og som ligger langt fra farme, hvor der er udbrudt corona.

Det kræver en lovændring, som først nu skal behandles i Folketinget.

Ordren var med andre ord ulovlig.

Men det skal ikke umiddelbart føre til en ministerstorm, siger Enhedslisten, der selv støtter, at man straks får slået alle mink ned for at forhindre, at corona-virus fortsætter med at gå som en løbeild gennem de mange danske minkfarme.

