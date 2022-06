EL: Findsen-briefing kan være bekymrende

Ifølge Berlingske skulle de 'stærkt personfølsomme' oplysninger om Lars Findsen tegne et billede af ham som værende uegnet som FE-chef. Enhedslisten sætter spørgsmålstegn ved, at de oplysninger har været en del af briefingen

Berlingske beskrev i går, hvordan 'udvalgte' og 'betroede' politikere fik 'stærkt personfølsomme' og 'meget intime' oplysninger om FE-chef Lars Findsens, privatliv.

Ifølge Berlingske skulle ovenstående oplysninger fra myndighederne forklare de udvalgte politikere, hvorfor Lars Findsen var uegnet som FE-chef og potentielt sårbar over for afpresning.

Hos Rosa Lund, der er retsordfører i Enhedslisten, vækker det imidlertid bekymring, at så private oplysninger har været en del af briefingerne.

- Såfremt Berlingskes oplysninger står til troende, kan jeg være bekymret for, at man her prøver at tale sagen op og forsøge at skabe noget tvivl og mistillid omkring Lars Findsens person, som ikke har noget med sagen at gøre, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er dybt problematisk. Der skal godt nok være en god grund til, at man vælger at gøre sådan, og lige nu har jeg svært ved at se, hvad den grund skulle være.

Rosa Lund sætter spørgsmålstegn ved de briefinger, som 'udvalgte' og 'betroede' politikere har fået. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Særligt udvalgte

Det er dog ikke blot de personfølsomme og intime oplysninger, der vækker opsigt hos Rosa Lund. Hun noterer sig nemlig også, hvem der har fået førnævnte oplysninger.

- Jeg bed også mærke i formuleringen ’betroede’ politikere. Hvem er det? Det er i hvert fald ikke mig – og dermed ikke alle retsordførerne, siger Rosa Lund.

Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti oplyser til Berlingske, at de er blandt de politikere, der har fået en briefing om Lars Findsen-sagen.

Begge sætter de spørgsmålstegn ved grundigheden af den briefing.

- Man kan måske sige, at jeg ikke fik et fyldestgørende billede af sagen under briefingen, siger Løkke Rasmussen til avisen.

Morten Messerschmidt fortæller til avisen, at der - efter at Berlingskes oplysninger er kommet frem - er nogle ender, han ikke kan få til at mødes i forhold til den briefing, han selv fik.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kommentarer fra de resterende retsordførere på Christiansborg, men det har ikke været muligt.