EL og DF: Forsinkede vacciner bør få konsekvens for producenter

Det er 'dybt, dybt utilfredsstillende', at AstraZeneca i første omgang vil levere halvt så mange doser af deres coronavacciner til EU som ventet.

Det mener Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten.

- Det her får direkte konsekvens både for udsatte og sårbare mennesker, som nu ikke får deres vaccine så hurtigt som forventet. Og det er klart, at det også får betydning for hele genåbningen af samfundet.

- For jo længere tid, der går, før vi får vaccineret, jo længere går der også, før det får konkret effekt, så vi kan begynde at genåbne mere, siger Peder Hvelplund.

Lægemiddelstyrelsen blev fredag informeret om, at AstraZeneca har produktionsvanskeligheder, der gør, at selskabet ikke kan levere den ventede mængde vacciner i første omgang.

Der ventes en reduktion til cirka halvdelen af mængden til hele EU, oplyste direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz fredag.

Coronavaccinen fra AstraZeneca er endnu ikke godkendt til brug i EU. Men den ventes at få grønt lys i slutningen af januar.

Liselott Blixt, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, finder det 'dybt bekymrende', at AstraZeneca ikke kan leve op til aftalen.

- Vi skal i Danmark tage det op på EU-plan, fordi det er derigennem, vi har bestilt og købt vores vacciner. Og så må EU sende nogle afsted for at kontrollere, hvad det er der sker.

- Der skal være en konsekvens, når man har lavet en bunden aftale og kontrakt. Der bliver vi nødt til at komme efter virksomhederne bagefter. Vi kan ikke gøre så meget nu, siger Liselott Blixt.

Hun mener, at det bør undersøges, om der er grundlag for en retssag, eller om der er andre måder, hvorpå 'man kan komme efter virksomhederne'.

Også Peder Hvelplund vil have kigget medicinalselskaber efter i sømmene.

For det er ikke kun AstraZeneca, som har problemer med leveringerne. I forvejen har Pfizer/BioNTech varslet, at de heller ikke kan levere den lovede mængde vacciner til blandt andet Danmark.

I første kvartal vil der være en nedgang på 85-100.000 doser fra Pfizer/BioNTech, oplyste Statens Serum Institut tidligere på ugen.

- Det er utilfredsstillende med den behandling, vi får fra store medicinalvirksomheder.

- Nu har vi oplevet problemer både med Pfizer og AstraZeneca, og derfor mener vi, at vi bør få indsigt i de kontrakter, der er indgået mellem EU og medicinalindustrien, for at se, hvilke betingelser og klausuler der ligger.

- Det skal have konsekvens. Derfor bør vi få åbenhed omkring de kontrakter, der er indgået, så vi kan se, hvilke muligheder vi har, siger Peder Hvelplund.

Det vides endnu ikke, hvilken betydning de forsinkede coronavacciner fra AstraZeneca får for den danske vaccineplan.