EL om endnu en yngre kvinde i front: Godt for mangfoldigheden

Enhedslisten tordner mod erhvervslivets 'Rip, Rap og Rup-effekt', hvor mænd i slips afløser hinanden på topposterne. Men der er intet problem i, at partiet kun har haft yngre kvinder i front for partiet, siger de. Snarere tværtimod

Hver gang Enhedslisten har valgt en politisk ordfører - det tætteste partiet kommer på en egentlig frontperson - har det været en yngre kvinde.

Mai Villadsen afløste i denne uge Pernille Skipper, der igen afløste Johanne Schmidt-Nielsen, der var partiets første politiske ordfører.

Bortset fra Venstre har intet andet parti i Folketinget haft det samme køn som leder de seneste tre gange.

Afslører kampvalg: Han ville ha' posten

Og Enhedslisten er ellers ivrige fortalere for ligestilling mellem kønnene, og man har ofte revset 'Rip, Rap og Rup-effekten' i især erhvervslivet, hvor midaldrende mænd i jakkesæt afløser andre midaldrende mænd i jakkesæt på topposterne til skade for mangfoldigheden.

Ekstra Bladet har derfor spurgt et par af Enhedslistens parlamentarikere, hvor godt de selv synes, at valgene af de politiske ordførere afspejler mangfoldigheden i partiet.

Se klip fra interviewene øverst i artiklen ...

Fra vestre: Johanne Schmidt-Nielsen, Pernille Skipper og Mai Villadsen

Balancerer de andres mænd

- Victoria Velásquez, hvordan synes du, jeres politiske ordfører afspejler mangfoldigheden i Enhedslisten?

- Det at have en kvindelig politisk ordfører er med til at styrke mangfoldigheden i dansk politik. Det er meget ofte mænd i de politiske debatter, så det er vigtigt, at vi har en kvindelig politisk ordfører.

- Men afspejler det mangfoldigheden i Enhedslisten?

- Enhedslisten er jo også en del af samfundet og den politiske debat, og derfor synes jeg, at det er godt, at vi har en kvindelig politisk ordfører.

Flere i spil: Internt drama om toppost

- Kan der så nogensinde komme en mand i spidsen for partiet, hvis I vælger kvinder for at afbalancere andre partiers mænd?

- Det er jo en helhedsvurdering. For mig har det betydet meget, at Mai er skarp på det grønne område, så der er mange ting, der spiller ind.

- Er I ikke i gang med en 'Rip, Rap og Rup-effekt', hvor I vælger nogen, der ligner dem, der var der før?

- Jeg tror ikke, at jeg har så meget mere at tilføje. Vi skal have flere med. Og er Johanne, Pernille og Mai er jo også forskellige, siger hun.

Medier: Pernille Skipper stopper som politisk ordfører for Enhedslisten

Kunne vælge rumvæsen

Vi har også spurgt Søren Søndergaard (EL), der stillede op til kampvalg mod Mai Villadsen og tabte med stemmerne 9-4.

- Hvor godt afspejler valget af tre yngre kvinder mangfoldigheden i dit parti?

- En politisk ordfører skal ikke afspejle mangfoldigheden i Enhedslisten. Vi vælger jo ikke en formand. Vi vælger en politisk ordfører, som vi skal have tillid til kan fremlægge folketingsgruppens politik. Og så vælger vi den, der er bedst til det, og som der er mest tillid til.

- Hvis vi havde haft et rumvæsen i folketingsgruppen, som vi syntes var bedst til at fremlægge vores synspunkter, havde vi valgt rumvæsenet, siger Søren Søndergaard.

- Men indtil dette rumvæsen viser sig, er det en yngre kvinde, der er bedst?

- Det er rigtig godt at have en person, der kender klimaområdet til fingerspidserne, og det kan Mai.

- Alle politiske ordførere er altså valgt på deres kvalifikationer. Men så kan du vel heller ikke sige noget til de virksomheder, der for 37. gang vælger en mand til topposten med det argument, at de allesammen bare var de bedst kvalificerede?

- Jeg tror, at Karl Marx engang sagde, at kvantitet nogle gange går over i kvalitet, og der er forskel på tre gange og 37 gange. Men hvis vi har valgt en kvindelig politisk ordfører for 37. gang, så er der noget at kigge på, hahaha.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Støttepartier klima-roser regeringen i finansloven

Klima-organisationer: Rød blok grønvasker regeringen