EL presser videre for at få Mette Frederiksen væk fra politisk midte

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, tordner videre mod Mette Frederiksen (S) i forbindelse med regeringsforhandlingerne.

Villadsen forstår ikke, hvorfor S-formanden, den kongelige undersøger og fungerende statsminister forsøger at lave en regering hen over den politiske midte.

- Vi har mapperne fyldt af gode argumenter for, hvorfor Mette Frederiksen bør lave flertal med de rød-grønne.

- Jeg kommer til at gentage over for hende, at der er et rød-grønt flertal i Folketinget, som Mette Frederiksen bør benytte sig af i stedet for at gå til højrefløjen, siger Villadsen på vej ind til regeringsforhandlinger fredag.

Regeringsforhandlingerne er rykket ind i Statsministeriet efter at være begyndt på Marienborg, statsministerens embedsbolig.

Mette Frederiksen indleder i dag regeringsforhandlingerne, og der er langt op til lange forhandlinger Sådan lød det for en uge siden om en regering over midten, da Mette Frederiksen indledte regeringsforhandlingerne.

Mandag og tirsdag var sundhedsområdet hovedemnet i forhandlingerne. Fredag er det økonomi, reformer samt håndtering af inflation, som er på programmet.

Det var ligeledes emnerne torsdag. Her gæstede Alternativet, Moderaterne, de radikale og de konservative Mette Frederiksen.

Hun og Socialdemokratiet er gået på valg på at danne en regering hen over midten af dansk politik. Altså med partier fra både rød og blå blok.

- Det her er politik. Jeg synes, at Mette Frederiksen skal bruge de rød-grønne mandater, siger Villadsen på et spørgsmål om, at Mette Frederiksen alt andet end bejler til Enhedslisten, der inden folketingsvalget ellers agerede støtteparti for S-regeringen.

Efter valget 1. november er der fortsat et rød flertal. Men kun hvis man tæller tre nordatlantiske mandater med i regnestykket.

Enhedslisten oplevede tilbagegang ved valget. Partiet fik 5,1 procent af stemmerne. Det betød, at partiet gik fra 13 til 9 mandater.

Foruden Socialdemokratiet har de radikale og Moderaterne talt for en regering hen over midten. Venstre og de konservative, som stillede med en statsministerkandidat hver, har afvist det pure.

Men de to partier er fortsat med i forhandlingerne. Det er kun Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, der er ude.

SF og Venstre skal også forbi Statsministeriet fredag.

