EL raser: - En dårlig dag for klimaet

Mai Villadsen (EL) er stiktosset over den grønne skattereform, som hun mener er bedre for Aalborg Portland end for klimaet

- Det her er god dag for Aalborg Portland, og en dårlig dag for klimaet. Jeg tror, at Aalborg Portland griner hele vejen til banken i dag.

Sådan siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen om den grønne skattereform, der - da den blev præsenteret i dag - blev kaldt for en 'historisk dag' og 'verdens mest ambitiøse grønne aftale' af hele tre forskellige ministre.

Her fik Mette Frederiksens sorte cementdarlig, Aalborg Portland, ellers en stor rabat på sine CO2-afgifter.

Enhedslisten har valgt at stille sig udenfor aftalen, som Mai Villadsen kalder for en 'hockeystavs-aftale'.

Spilder chancen

Mai Villadsen mener nemlig ikke, at aftalen er hverken historisk eller ambitiøs.

- Vi mener, at man spilder chancen for at lave en ambitiøs aftale om CO2-afgift og laver i stedet en bund-uretfærdig aftale, som giver en gigantrabat til det største CO2-udledere i Danmark. Det synes vi er helt forkert, og derfor er vi ikke med, siger hun til Ekstra Bladet.

- Men der kommer jo endelig en CO2-afgift, hvor 4,2 millioner tons CO2 vil blive reduceret. Er den her reform virkelig så skidt, som du siger?

- Det er rigtig godt, at vi endelig får en CO2-afgift, som vi i Enhedslisten har arbejdet på i årevis. Vi kommer bare ikke til at skrive under på en indretning, som er så uretfærdig og forkert.

Hockeystaven

Mai Villadsen fortæller, at aftalen indeholder en masse forvetninger til teknologi, som ingen ved om virker.

- Man kan jo håbe, at aftalen indbringer så mange CO2-reduktioner, som partierne bag aftalen påstår. Jeg tvivler på det, fordi 40 pct. af de CO2-reduktioner kommer fra en teknologi, vi slet ikke ved om virker, siger hun.

- Det er en hockeystavs-aftale, som baserer sig på meget usikker teknologi. Derfor er jeg stadig bekymret.