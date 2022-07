EL ser med alvor på Prehns bilags-rod

Enhedslisten ser med alvor på fødevareminister Rasmus Prehns seneste bilags-sag. Det tegner et billede af for meget rod, siger partiets fødevareordfører, Søren Egge Rasmussen

Enhedslisten 'ser frem til at få den rigtige forklaring' på et kommende samråd med Rasmus Prehn, hvor han skal forklare sin seneste bilags-sag for Folketinget.

Det siger partiets fødevareordfører, Søren Egge Rasmussen.

Som Ekstra Bladet har afsløret, så bogførte Prehn i 2020 navnet på en journalist på bagsiden af et restaurant-bilag, selvom han aldrig har været ude at spise med personen.

Efterfølgende fik Prehn regningen betalt af sit daværende ministerium og dermed skatteyderne.

Prehn har selv forklaret til Ekstra Bladet, at han ikke kan forklare sagen. Men at han 'må have tænkt forkert eller været inspireret af, at jeg lige havde læst en artikel' af journalisten.

I dag kan Prehn dog godt huske, at han var ude med en anden journalist, som han dog ikke vil sætte navn på.

Ekspert: Den går ikke Prehn

Lyder ikke troværdigt

- Som sagen står nu, så tegner der sig et billede af for meget bilags-rod, og den slags er jo altid noget, vi ser på med alvor, siger Søren Egge Rasmussen.

- Jeg synes ikke, at Prehns forklaring indtil nu lyder troværdig, så jeg ser frem til at få den rigtige forklaring på samrådet, siger han.

- Og helt overordnet er jeg ret uforstående overfor det her med, at statskassen skal betale for, at ministre skal mødes med journalister over middage. Det forstår jeg umiddelbart ikke ikke behovet for, siger Søren Egge Rasmussen.

Det er Venstre, der har indkaldt Rasmus Prehn i samråd. Der er foreløbig ikke sat dato på, hvornår det skal finde sted.