EL skoser R: De risikerer at give Støjberg og blå blok magten

Enhedslisten er ikke imponeret over De Radikales ageren i dansk politik i øjeblikket.

De Radikale har truet med at vælte S-regeringen. Og partiet har fremlagt en 2030-plan, som Enhedslisten ikke bryder sig om.

Det kan få konsekvenser for sammensætning i dansk politik.

Sådan lyder advarslen fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen. I øjeblikket sidder S-regeringen på magten med støtte fra Enhedslisten, De Radikale og SF.

De Radikale har truet med at udtrykke mistillid til regeringen, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) ikke har udskrevet folketingsvalg, når Folketinget igen samles 4. oktober.

- I mine øjne er De Radikales trussel relativ indholdstom og i virkeligheden et populistisk stunt, som i sidste ende risikerer at forære magten til Inger Støjberg og blå blok. Det er dybt bekymrende, siger Villadsen.

Hun henviser til den tidligere Venstre-profil og markante udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som nu står i spidsen for Danmarksdemokraterne. Det nye parti står i forskellige meningsmålinger til at brage ind i Folketinget i første forsøg. Og endda med potentielt afgørende mandater.

- Jeg skal ikke bestemme, hvad De Radikale skal gøre. Men jeg mener, at de skal kæmpe om klimahandling sammen med os i stedet for at true med et mistillidsvotum uden politisk indhold.

Det er et farligt magtspil, Sofie Carsten Nielsen har indledt for selv at komme i regering, siger Villadsen med henvisning til den radikale leder.

- Jeg er bange for, at det kommer på bekostning af en politik, vi burde føre i fællesskab for mere klimahandling og en styrket velfærd, siger Villadsen.

Onsdag holder De Radikale sommergruppemøde. Partiet har i den forbindelse fremlagt en 2030-plan. Den indeholder blandt andet topskattelettelser.

- Der bør være 90 mandater bag progressiv, ordentlig politik. Men det er klart, at når De Radikale fremlægger en 2030-plan, som i stor stil går ud på at tage fra folk, der har det svært, og i stedet for give topskattelettelser, så er jeg bekymret.

- Jeg får mindelser om dengang, De Radikale sidst sad i regering og selv agerede magtfuldkommen, siger Villadsen.

De Radikale sad i regering senest fra 2011 til 2015. Sammen med Socialdemokratiet og SF til at begynde med. Men SF faldt fra undervejs.

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger følgende om det radikale ultimatum til regeringen:

- Jeg synes, det er sundt at få renset luften. Jeg skal ikke forholde mig til De Radikales måde at gøre det her på, men jeg vil sige, at det kan godt blive svært at lave politik, og så tager vi gerne et valg i SF.

- Jeg håber, at vi kan fortsætte med et flertal i centrum-venstre, men hvornår valget skal være eller ej, det er sådan set ikke så afgørende for os. Det afgørende for os er den politik, vi skal føre efter et valg.