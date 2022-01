EL: Snart er det slut

Om få uger er det slut med corona-restriktioner.

Det forudser Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund, da han bliver spurgt, om det med fremkomsten af den mildere omikron-variant ikke fra politisk side er ved at være tid til at ændre syn på corona.

- Jo, det kommer til at ændre sig helt naturligt, når vi kommer igennem de næste to til tre uger, og smitten har toppet.

- Så vil vi også se, at covid-19 igen bliver nedklassificeret som samfundskritisk sygdom, og at restriktionerne vil være væk, siger Peder Hvelplund.

- Er du sikker på det?

- Ja, det er jeg ret overbevist om. Jeg har svært ved at se, at der skulle være andre konklusioner på det.

Uvist præcis hvornår

Coronavirus er foreløbigt klassificeret som samfundskritisk indtil 5. februar.

- Om det lige bliver på akkurat den dato, vi nedgraderer, afhænger af udviklingen de næste dage.

- Men hvis ikke skal der jo i hvert fald kunne ligge en ny vurdering af, at den klassifikation fortsat kan opretholdes, ellers forsvinder restriktionerne, fastslår Peder Hvelplund.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet, end at det i hvert fald kommer til at ske i løbet af februar måned.

Nye isolationsanbefalinger

Tidligere torsdag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at den forventer snart at komme med nye anbefalinger for isolation.

Peder Hvelplund understreger, at Enhedslisten bakker op om, hvad end styrelsen kommer med af anbefalinger.

- Kan i forestille jer en situation, hvor asymptomatiske smittede ikke længere bliver anbefalet at gå i isolation?

- Ja, jeg tror, at vi kommer til at stå i den situation i løbet af kort tid. Det er klart, at når det pres, der er med hensyn til antallet af smittede, aftager, kommer vi til at se på covid-19 som en mere almindelig sygdom, siger Peder Hvelplund.

- Så ved vi selvfølgelig ikke, hvilken variant vi kommer til at stå over for næste efterår og vinter. Men det vil være mit bud, at vi kommer til at være væsentligt bedre forberedte og derfor ikke vil stå i en situation, hvor vi skal have restriktioner og alt muligt andet.

- Kunne det være en idé at afskaffe anbefalinger om isolation helt, også for folk med symptomer?

- Det ville i så fald betyde, at folk skulle gå på arbejde, selvom de var syge, og derved kunne smitte videre. Så kunne arbejdspladser blive lagt fuldstændig ned af smitte, siger Peder Hvelplund.

