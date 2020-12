EL: Sundhedsminister Magnus Heunicke får næse for håndtering af minksagen

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) får en politisk næse i sag om regeringens strategi for håndtering af coronasmittede mink.

Det bekræfter Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for regeringens støtteparti Enhedslisten, efter et samråd om minksagen torsdag.

Det politiske flertal bag næsen er Enhedslisten og blå blok.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Heunicke får en næse i forbindelse med coronakrisen.

Tilbage i juni var han en af tre ministre, der fik en næse i sagen om Danmarks tilbud om ældre respiratorer til Italien.

Næsen får ingen konsekvenser for Heunicke. Han bliver ikke væltet, lyder det fra Enhedslisten.

Formelt modtager Heunicke først næsen i næste uge i forbindelse med et udvalgsmøde i Sundheds- og Ældreudvalget, lyder det fra Hvelplund.

Allerede inden samrådet skrev Hvelplund på Twitter, at ministeren var tæt på at få en næse. Så Heunicke er næppe overrasket over udfaldet.

Enhedslisten har længe kritiseret regeringen for at have handlet for langsomt i minksagen. Blandt andet i forhold til information om mutationer i mink, hvilket var til fare for coronavaccine.

Og støttepartiet spillede en hovedrolle, da Mogens Jensen (S) blev væltet som fødevareminister. Mogens Jensen gik af som minister i sidste måned.

Minksagen har kastet regeringen ud i problemer. 4. november meldte regeringen anført af statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det skulle ske for at passe på folkesundheden, var meldingen.

Få dage senere kom det dog frem, at regeringen ikke havde hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde.

Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

Siden da har især blå blok heftigt kritiseret regeringens gøren og laden i sagen, men også støttepartier som Enhedslisten og De Radikale har kritiseret en række ting i forløbet.

Sagen kort: Regeringens ulovlige ordre til at aflive alle mink

