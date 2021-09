EL til Mette F.: - Kan ikke leve med øget ulighed

Regeringen har 'et meget stort problem', hvis de laver reformer, der øger uligheden, siger Enhedslisten. Men partiet vil ikke true med at vælte regeringen

Øget ulighed 'knækker' og 'splitter' Danmark, og regeringen gør ikke noget for at forhindre det.

Det siger Enhedslisten, der onsdag præsenterede et 'uligheds-udspil', der skal hæve skatten på den sidst tjente krone på op til 70 procent for multi-millionærer.

Men partiet vil ikke true med at sætte hårdt mod hårdt og vælte regeringen, hvis det ikke sker nu, hvor forhandlingerne om reformen af eksempelvis dagpenge går i gang.

- Vi stiller ikke ultimative krav, men det er helt åbenlyst, at det er uacceptabelt for Enhedslisten, hvis en aftale ender med at øge uligheden, siger partiets finansordfører, Rune Lund.

Regeringens reform-udspil, 'Danmark kan mere', vil hverken øge eller mindske uligheden. Udspillet går stort set i nul, målt på den såkaldte gini-koefficient, der måler ulighed.

Derfor kan det blive helt afgørende, hvilke partier statsminister Mette Frederiksen vælger at lave en aftale med i sidste ende.

- Hvis øget ulighed ’splitter landet’, hvorfor vælter I så ikke regeringen, hvis det alligevel sker?

- Fordi vi ikke stiller ultimative krav. Men jeg synes, at jeg er meget tydelig, når jeg siger, at det selvfølgelig vil være uacceptabelt, hvis uligheden øges. Og derfor har vi selvfølgelig en forventning om, at det ikke sker.

Umuligt at leve med

- Kan I leve med, hvis uligheden alligevel stiger?

- Nej, det kan vi ikke. Og vi forventer heller ikke, at det sker. Vi forventer, at en aftale vil leve op til det forståelses-papir, vi har lavet med regeringen, hvor det klart står, at uligheden ikke må stige.

- Hvis regeringen laver noget, I ikke kan leve med, så er det vel også logisk at vælte den?

- Mit udgangspunkt er, at det ikke ender med sådan en aftale, men at vi ender med noget, der mindsker uligheden, siger Rune Lund og fortsætter:

- Og hvis det ikke ender der, så har vi et meget stort problem i forhold til regeringen, det er der ingen tvivl om. Men det er ikke et selvstændigt mål for os at vælte regeringen.

