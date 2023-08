EL vil hente 16,5 milliarder med særskat på elprofitter

Energimellemhandlere har 'spundet guld' på energikrisen, mener Enhedslisten, som vil indføre en ekstra skat på en del af elselskabernes overskud fra 2022.

Det skriver EL i en pressemeddelelse. Udspillet kommer i forbindelse med partiets sommergruppemøde torsdag.

Konkret skal den del af elselskabernes overskud fra 2022, der overstiger 20 procent af det normale overskud, pålægges en særskat på 33 procent, foreslår partiet.

Politisk ordfører Pelle Dragsted kalder elselskabernes profitter sidste år for 'historiske og vanvittige'.

- De her selskaber har tjent milliarder på de høje elpriser og faktisk også bidraget til at spekulere priserne op, siger han.

Særskatten på de 33 procent for store profitter findes allerede for olieselskaber og kaldes et solidaritetsbidrag. Men den skal altså også omfatte elselskaber.

Partiet skriver, at det vil indbringe 16,5 milliarder kroner til statskassen.

Flere penge til folk på offentlige ydelser

Pengene skal, mener Enhedslisten, hjælpe folkepensionister og andre mennesker på offentlige ydelser.

Offentlige ydelser reguleres med to års forsinkelse i forhold til lønudviklingen i Danmark. Men Enhedslisten foreslår ekstraordinært at fremrykke reguleringen og forhøje de offentlige ydelser med fem procent i 2024.

Enhedslisten har jævnligt udtrykt ønske om ekstra skat på profitterne, men sætter altså nu også en procentsats på.

Også Dansk Folkeparti og SF har før foreslået en særskat.

Store vindere - og store tabere

I EU blev det aftalt i efteråret 2022, at elselskabernes overnormale profitter skulle reguleres. Regeringen har da også udtrykt ønske om en ekstra beskatning, men det er ikke blevet til virkelighed i Danmark.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) sagde i januar til mediet Finans, at regeringen af hensyn til forsyningssikkerheden i Danmark var nødt til at undtage 'forskellige aktører' fra en særskat.

Pelle Dragsted siger, at der i inflationskrisen har været 'store vindere og store tabere'.

- Der har allerede været inflationshjælp, engangscheck og lavere elafgift. Hvorfor er det ikke nok?

- Selv når vi indregner de hjælpepakker, der har været til nogle grupper - ikke alle - kan vi se, at folk på overførselsindkomst er hægtet af udviklingen.

- Vi foreslår at straksregulere folkepensionen, førtidspensionen og andre forsørgelsesgrundlag, så vi får alle med. Vi kan ikke være bekendt at efterlade nogle på perronen.