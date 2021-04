EL vil omdanne kæmpe landbrugsarealer til skov og græs

Enhedslisten vil omlægge over en femtedel af det danske landbrugsareal til skov, vild natur, græsarealer og energiafgrøder.

Det foreslår partiets politiske ordfører, Mai Villadsen.

Arealet svarer til 508.000 hektar eller et område større end Fyn og Bornholm tilsammen. Landbrug udgør over 60 procent af Danmarks samlede areal.

- Vi ønsker at lave et nyt, grønt danmarkskort. Vi står jo ikke bare i en omfattende klimakrise. Vi står også i en stor naturkrise, siger Villadsen.

I første omgang vil Enhedslisten fokusere på lavbundsjorder, der udgør omkring 170.000 hektar. Over 100.000 hektar skal være taget ud af drift i 2025, og i 2030 skal det gælde omkring 135.000.

Lavbundsjorde indeholder gamle planterester, som har dannet et højt indhold af kulstof i jorden. Når arealerne drænes for at dyrkes, sker der en udledning af CO2.

Enhedslisten har lyttet til både Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Begge aktører foreslår ifølge Mai Villadsen, at den særligt klimabelastende jord er det første, der tages ud af Danmarks landbrugsproduktion.

At udtage og vådlægge lavbundsjorde ses af mange som et centralt tiltag i landbrugets klimaomstilling.

Erfaringer har dog vist, at det ikke er så let i praksis, da vandet kan flyde over veje og naboejendomme.

- Det her er enormt udfordrende, fordi vi mangler et ordentligt datagrundlag, og vi har ikke store erfaringer endnu. Men derfor haster det med at få sat et ambitionsniveau.

Samtidig ønsker nogle landmænd ikke at opgive deres jord.

- Noget af jorden skal omlægges til anden og mere bæredygtig produktion, men meget af det ønsker vi at tage ud af drift. Der skal landmændene selvfølgelig kompenseres, eller vi skal have købt jorden.

- Over de næste ti år kommer næsten halvdelen af de danske landmænd til at være i pensionsalderen, og min store frygt er, at store dele af deres arealer vil blive solgt til udenlandske kapitalfonde.

- Derfor haster det med at få lavet aftaler, så vi kan opkøbe jord fra særligt de landmænd, der går på pension i de næste år.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at 'det er godt med ambitiøse partier i Folketinget'.

Han siger videre, at han kun kan tilslutte sig idéen med at gøre mere landbrugsjord til skov og natur.

Men han antyder også, at Enhedslistens ambition ikke er realistisk.

- Enhedslisten foreslår mere end 20 procent af al dansk landbrugsjord. Det er godt at sætte sig måltal og have ambitioner.

- Men vi skal samtidig undgå at hive gulvtæppet fuldstændig væk under vores landmænd og de mange arbejdspladser i erhvervet, siger Rasmus Prehn.