Elbæks hykleri afsløret

– Ambitionsniveauet på store dele af venstrefløjen er desværre så lavt, at det egentlig er underligt, at krisen ikke er større.

Uffe Elbæk er gået i sommeroffensiven mod partierne længst til venstre i dansk politik.

Venstrefløjen ’skal holde op med at tage til takke med det mindst ringe’. Den skal i stedet ’insistere på at forny, forandre og forbedre, ikke blot bevare og flytte kommaer i den rigtige retning’, lød det fra Alternativet-lederen i en kronik i dagbladet Information tidligere på ugen.

Men Elbæks tropper har selv i en række tilfælde vist sig fint tilfredse med blot at flytte kommaer og hoppe med på løsninger, som absolut ikke var deres foretrukne. Faktisk har hans politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, selv formuleret det meget klart så sent som i maj i et indlæg på netmediet Altinget:

Bare pragmatisme

’På nogle områder – eksempelvis klima og energi – er det uhyre vigtigt for os at påvirke selv et lille komma. Vi er ikke bange for pragmatismen og kender selvsagt værdien af forbedringer, selvom det endelige resultat i nogle situationer kunne have været bedre.’

Som det dokumenteres under denne artikel, har Alternativet også benyttet denne praksis i en række tilfælde. Også på områder, der ikke handler om klima og energi.

I det lys er SF’s Karsten Hønge langtfra imponeret over Uffe Elbæks beskyldninger mod venstrefløjen.

– Hans eneste undskyldning kan være, at han aldrig er i folketingssalen og ikke ved, hvad der foregår, siger Karsten Hønge og fortsætter:

Virkeligheden kalder

– Et politisk parti kan ikke leve af at være gårdsangere. Man skal lave noget, og man er nødt til at påvirke nogle ting. Konfronteret med virkeligheden, som de nogle gange bliver i Alternativet, vælger de også denne vej. Alt andet ville også være fuldstændig uansvarligt, siger han og leverer et kontant modangreb på Elbæk:

– Han blæser sig op til ikke bare at være venstrefløjens, men hele dansk politiks nye messias. Men jeg vil nødigt frelses af ham.

– Har han ikke en pointe i, at venstrefløjen er groet fast og har brug for et spark i røven?

– Jo, det vil jeg godt sige. Men det behøver ikke at komme fra ham, for vi diskuterer selv meget, hvad vi skal gøre for at komme ud af en lidt stillestående situation. Vi har ikke været gode nok til også at tale til de store visioner og et overliggende ideologisk mål.

– Han blæser sig op til ikke bare at være venstrefløjens, men hele dansk politiks nye Messias, siger SF’s Karsten Hønge om Uffe Elbæk. Foto: Claus Bonnerup

Her er Alternativets kompromiser Boligjobordningen Det første lovforslag, som Alternativet overhovedet stemte ’ja’ til i Folketinget, var en genindførelse af boligjobordningen – det såkaldte håndværkertillæg. Daværende gruppeformand, Josephine Fock, lagde dog ikke skjul på, at ordningen nok ikke ville blive så grøn, som partiet foretrak. – Det, vi er interesserede i, er at skubbe alle tiltag i en grøn retning – Hvordan kan I vide, at I skubber Danmark i grøn retning, hvis I ikke præcist ved, hvor grøn den (boligjobordningen, red.) bliver? – Der er ingen tvivl om, at hvis vi havde 90 mandater, var det ikke den her vej, vi var gået, for så kan du finde bedre måder at sørge for, at Danmark bliver grønt, sagde Josephine Fock til Politiken. Irak-kommission I maj 2016 bakkede Alternativet op om, at der skulle laves en historisk redegørelse om Danmarks krigsdeltagelse i de seneste årtier. Det mødte kritik fra flere af de andre oppositionspartier. De beskyldte Alternativet for at give køb på ønsket om åbenhed om de tusindvis af dokumenter, som den nedlagte Irak-kommission havde til rådighed. Partiets daværende freds- og forsvarsordfører, René Gade, medgav i den forbindelse, at han ville foretrække en genåbning af Irak-kommissionen, men kaldte aftalen om en historisk redegørelse for ’det næstbedste’. – Vi ønsker reelt en genåbning af Irak- og Afghanistan-kommissionen, men det kan ikke lade sig gøre med det parlamentariske grundlag, der er lige nu, sagde han. Satspuljen I januar 2018 rejste Enhedslisten et forslag om at afskaffe den såkaldte satspulje, der hvert år finansierer initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I den forbindelse skulle Alternativets socialordfører, Torsten Gejl, forklare, hvorfor partiet – trods skepsis – var gået med i aftalen om puljen. Han medgav, at Alternativet havde været i tvivl om, hvorvidt de overhovedet skulle gå med i en aftale, hvor for mange penge ’bliver brugt til ting, som egentlig ikke handler om de udsatte. Og ikke mindst en pulje, hvor man i en eller anden grad fodrer hunden med sin egen hale’. Men Alternativet valgte alligevel at gå med i aftalen for at ’prøve at være med til at lave det om’, forklarede Torsten Gejl. Energiforlig I juni gik Alternativet også med i et forlig på energiområdet, selvom aftalen ikke just levede op til partiets høje ambitioner på området. – Den er ikke så vidtgående, som vi gerne så. Den har et langt lavere ambitionsniveau over hele linjen, end hvad vi gerne vil have i aftalen, men heldigvis er det en aftale, man kan bygge oven på, sagde miljøordfører Christian Poll forklarede til Ritzau. Vis mere Luk