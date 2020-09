Elbæks tropper i grøn krig

Lederen af det nye parti Frie Grønne, Sikander Siddique, er 'kompromisløs på klimaet'.

Det gentog han mandag i flere interviews, og begrundelsen er, at Jorden nu er så tæt på at gå under, at der ingen tid er at spilde.

Men for mindre end et år siden var der åbenbart tid nok.

Her hyldede Siddique Alternativets daværende formandskandidat, Rasmus Nordqvist, for netop - 'med stor klogskab og succes' - at have lavet en klima-aftale og finanslov med Mette Frederiksens regering.

Det skete under det beskidte formandsopgør i Alternativet, hvor Siddique bakkede op om Nordqvist, der i dag er blevet SF'er.

Verden pludselig truet

Spørgsmålet er, hvordan klimaet kan have fået det så meget dårligere på så kort tid, siden der nu pludselig ikke er tid til kompromiser og aftaler med andre partier.

- Sikander, hvordan kan du flytte dig så meget på så kort tid?

- Vi er i en anden realitet nu. Vi er på vej mod et civilisations-kollaps, vi er på vej mod en planet, som vi ikke kan give videre til vores børn.

- Og det var vi ikke for otte måneder siden?

- Jeg stod i et valg. Enten skulle jeg være tro mod en organisation (Alternativet, red.) eller idéerne. I dag er vi tro mod idéerne. Vi vil have en kompromisløshed. Vi vil være den grønne vagthund.

- Du roste Nordqvist for at indgå kompromiser, og nu vil du ikke indgå den slags. Hvordan kan du ændre mening så radikalt på så få måneder?

- Det er en anden virkelighed end den, der var der. En anden politisk virkelighed og en anden verden. Det gør, at vi har et andet udgangspunkt, forklarer Sikander Siddique.

Alternativet: Fuck you

Frie Grønne er dannet af en stribe tidligere topfolk i Alternativet, der ikke kunne udstå partiets valg af Josephine Fock som ny leder.

Og den grønne krig mellem Alternativet og afhopperne med Uffe Elbæk i spidsen fortsætter.

Samtidig med lanceringen af Frie Grønne holdt Alternativet og Josephine Fock brandudsalg af gamle plakater og andet habengut med Uffe Elbæk ved Christiansborg. Det skete til tonerne af Lily Allens sang 'Fuck You'.

Feministisk økonomi

Frie Grønne vil også kæmpe kompromisløst for feminisme, demokratisk deltagelse og imod hadefuld tale mod minoriteter.

'Fremtidens økonomi er feministisk', som det hedder i partiprogrammet.

Derfor ville Ekstra Bladet gerne vide, om Sikander Siddique for eksempel går ind for et forbud mod den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir, hvor kvinder ikke må sidde med mænd, hvor folk opfordres til ikke at stemme, og som har haft flere sager om trusler mod jøder.

- Jeg mener, at det er en ekstrem organisation, som jeg på ingen måder kan støtte, siger han.

- Men jeg mener ikke nødvendigvis, at vi kan være tanke-politi og forbyde organisationer, som vi ikke er enige med. De antidemokatiske organisationer skal bekæmpes med ordet og politisk handling.

- Hvis de står for alt det, du siger, du kompromisløst vil kæmpe imod, hvordan vil du så konkret gøre det?

- Ligesom jeg vil bekæmpe snæversynet i udlændingepolitikken og den fascistiske tilgang, som mange ekstreme højrefløjspartier har: Ved at holde demokratiets fane højt og sikre, at minoritetsborgere også kan deltage i demokratiet ligesom alle andre, siger Sikander Siddique.