Elbil-ekspert: Løkkes plan er mulig

Et forbud mod forurenende benzin- og dieselbiler er muligt uden at ødelægge danskernes muligheder for at komme rundt i landet

Det lyder måske vildt at indføre noget så drastisk som et forbud mod salg af nye benzin og dieselbiler fra 2030, som statsministeren gjorde sig til talsmand for i sin åbningstale.

Men ambitionen er slet ikke så tosset, som det måske kan lyde.

Udviklingen på elbilteknologien har nemlig gevaldig fart på i disse år, forklarer Ole Kveiborg, der er projektleder hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi og ekspert i elbiler.

Han kalder planen 'ambitiøst, men ikke umuligt.'

- 12 år er så lang tid, at der er grund til at være optimistisk.

Det nok største problem med elbiler i dag er, at de kun kan køre 200-250 kilometer per opladning. Men den udfordring er snart overkommet, vurderer Ole Kveiborg.

- Hurtigladning bliver mere udbredt og mere effektiv. Så vi vil se, når vi ser 12-14 år frem, så er det ikke en væsentlig udfordring.

Billigere og bedre

- Med andre ord, om 12 år vil batteritid og opladning ikke være et problem?

- Nej, det tror jeg ikke på.

- Men hvad så med prisen. Er der udsigt til at man kan få en elbil til en overskuelig pris inden for en årrække?

- Det er min vurdering, ja. Det skyldes primært, at prisudviklingen på batterierne falder. De er i dag en meget stor del af omkostningen. Også elmotorerne vil blive billigere at lave, ligesom masseproduktionen af elbiler vil drive prisen ned. Når markedet vokser, så bliver det billigere at producere. Så alt trækker i den rigtige retning.

En tysk elbil i Viby.

- Løkke vil have en million grønne biler på vejene i 2030. Kan det lade sig gøre?

- Der rammer han rigtigt, når han siger, det er meget ambitiøst, når man ser på udskiftningshastigheden af biler. De biler, som kører i dag, kører stadigvæk på vejene om 12 år. Der skal ske en stigning kraftig i udskiftningen, hvis den ambition skal opfyldes.

Ole Kveiborg vurderer, at politikerne også skal finde penge til økonomisk støtte til potentielle elbil-købere, hvis elbilrevolutionen skal have luft undervingerne.

- Hvis ikke der kommer en kickstart fra politisk hold, så er det svært at se, hvordan udviklingen pludselig skulle gå så hurtigt. Så der er behov for nogle økonomiske incitamenter, sådan som vi ser i Norge, hvor elbilsalget virkelig har luft under vingerne, siger han.

Giv os gaver

Samme vurdering har branchechefen i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader.

- Hvis vi ikke kommer i gang nu, så når vi ikke 2030-målet. Vi er nede på en 14. plads i Europa, siger hun.

- Vi kan se direkte, at politikernes slingrekurs på afgifter har hæmmet salget af elbiler. Ændringer stopper salget, siger hun, og fortsætter:

- Der er brug for at fastfryse den nuværende registreringsafgift, en fortsat afgiftsfritagelse for den strøm, som vi putter i vores biler, og så skal vi have en grøn firmabilsbeskatning.

- Vi så også gerne, at elbiler parkerede billigere end andre biler og kørte billigere over Storebæltsbroen, så elbiler bliver mere attraktivt.

- Hvad skal jeg egentlig tænke, hvis jeg lige har købt en benzinbil?

- Du kan risikerer, at det bliver sværere at sælge den igen, så du ikke kan få den værdi om nogle år, som du havde forventet ved salg, vurderer Lærke Flader.