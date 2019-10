Elefanten i Enhedslisten: Skipper er væk ved næste valg

Stk. 3 Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.

Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.

Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års varighed.



Stk. 6 Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både har perioder, hvor man har været ansat, og perioder, hvor man har været medlem af Folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har været medlem af Folketinget og været fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år inden for en 12 års periode. Hvis man er medlem af Folketinget eller fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man dog blive valgperioden ud.

Kilde: Enhedslistens vedtægter