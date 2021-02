Elever skal til færre eksaminer i skoler og gymnasier

Et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om en aftale for, hvordan eksamener og afgangsprøver skal afvikles i dette skoleår.

Aftalen, som alle partier undtagen Alternativet er med i, betyder færre eksamener på gymnasier og i folkeskolen.

Aftalen dækker også erhvervs- og voksenuddannelserne.

- Vi har haft en rigtig grundig drøftelse alle Folketingets partier imellem i forhold til at skabe en balance, hvor vi får brugt en så stor del som muligt af det, vi kalder læseferien, på undervisning, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Men dog uden at aflyse alle eksamener, fordi de unge har brug for eksamenstræning. Derfor har vi aflyst en del eksamener, men har også ladet nogle stå, så alle får eksamenstræning.

- Det frigør noget tid til ekstra undervisning, hvor man kan få samlet op på nogle af de ting, man eventuelt måtte have misset under onlineundervisningen, siger hun.

Netop ønsket om at skære ned på læseferien og frigøre mere tid til undervisning har været et stort ønske fra en del partier.

Eleverne har i dette skoleår været hjemsendt og henvist til fjernundervisning i store dele af tiden på grund af coronasituationen.

Aftalen indebærer, at for eksempel eleverne i 9. klasse i folkeskolen skal til fire prøver mod normalt syv prøver.

På de gymnasiale uddannelser skal eleverne i 1.g og 2.g til hver én prøve, mens eleverne i 3.g skal til fire prøver, hvilket for sidstnævnte gruppe er omtrent en halvering i forhold til den sædvanlige mængde.

For de aflyste prøver bliver elevernes standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer.

- Enhedslisten havde gerne set grundskolens afgangsprøver helt aflyst, og gymnasiernes eksamener begrænset yderligere.

- Men jeg er glad for, at vi med aftalen samlet set får en kraftig reduktion i antallet af prøver, siger børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL) i en pressemeddelelse.

SF havde også gerne set endnu færre eksamener, men glæder sig alligevel over aftalen. Det siger partiets uddannelsesordfører, Astrid Carøe.

- Vi er rigtig glade for, at vi ved de eksamener, som eleverne skal op til, har sikret, at lærerne ved den mundtlige del lokalt kan tage hensyn til de forløb, man har haft virtuelt, og tilpasse eksamensspørgsmålene, så man ikke kommer op i noget, som man har fået en lidt usikker undervisning i under nedlukningen, siger hun.

I forbindelse med spørgsmålene til de mundtlige eksamener bliver det muligt at se bort fra nogle dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, mens eleverne har været hjemsendt.