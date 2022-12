Elevsammenslutning kalder tilbagerulning af aftale løftebrud

Det er ifølge Danske Gymnasieelevers Sammenslutningen 'dybt uansvarligt', at en kommende regering vil droppe aftalen om omfordeling af elever på landets gymnasier.

Den kommende SVM-regering er ifølge TV 2 og Berlingske nået til enighed om, at aftalen skal rulles tilbage.

Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Madeleine Steenberg Williams, fortæller, at hun er 'dybt bekymret'.

- Særligt fordi det er en aftale, der allerede er gået i gang. Det er en aftale, som kommer til at løse nogle helt vildt store problemer, vi har ude på gymnasierne lige nu.

- Jeg synes, det er dybt uansvarligt, at en ny regering fjerner elevfordelingen. Ud fra hvad jeg fornemmer, har de ikke planer om at komme med en ny (model, red.), siger hun.

Det er særligt problemer med 'udkantsgymnasier', der er lukningstruet, som bekymrer forkvinden.

Og så er det problemet med, at gymnasierne i Danmark er 'meget polariserede', der gør det svært for et almendannende institut at kalde sig almendannende.

Sammensætter man eleverne 'mere mangfoldigt' får man elever, der trives bedre, er mindre diskriminerende, og som er mere dialogsøgende, fortæller hun.

Madeleine Steenberg Williams mener ikke, at aftalen om omfordeling var perfekt. Men den var med til at løse nogle af de store problemer, siger hun. Og det vidste gymnasieeleverne ifølge hende godt, selv om ikke alle måske var glade for den.

- Der er brugt så mange år på at udforme den her elevfordeling, og jeg er enig i, at den ikke er perfekt - særligt ikke den del om forældrenes indkomst.

- Men man kan bare ikke ignorere, at der er et problem, som skal løses, siger hun.

Også i Landdistrikternes Fællesråd er der bekymrede miner, over at aftalen om fordeling af gymnasieelever ser ud til at blive droppet.

Aftalen er nemlig en direkte forudsætning for, at hånden bliver holdt under de mindre gymnasier i landdistrikterne, der er presset, fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Jeg er derfor ærgerlig over, at aftalen om de mindre gymnasier nu risikerer at blive ofret på grund af ønsket om at rulle elevfordelingen i de store byer tilbage.

- Unge over hele landet bør have adgang til en gymnasial uddannelse tæt på deres hjem. Jeg håber, at den nye SMV-regering deler den grundopfattelse, siger han.

Det bør være muligt at finde en løsning, hvor den del af aftalen, der vedrører elevfordelingen på de mindre gymnasier i landdistrikterne, står ved magt eller erstattes af en ny ordning, mener formanden.

Aftalen blev indgået sidste år og berørte elever i hovedstadsområdet, dele af Nordsjælland, Odense og Aarhus.

Den betød, at elever i de områder fra næste skoleår skulle fordeles på gymnasier alt efter, hvor meget deres forældre tjener.

Andelen af elever med ikkevestlig baggrund er gennem en årrække steget så markant på en række gymnasier, at elever med dansk baggrund er begyndt at vælge dem fra.

Den udvikling har fundet sted på en række gymnasier i og omkring landets største byer, hvilket ifølge politiske ønsker har gjort elevsammensætningen skæv.