Ellemann afviser: Har ikke vildledt Folketinget

Forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er tilbage på Christiansborg og nu også på skærmen.

Tirsdag aften har han nemlig givet interviews til både TV 2 og DR, og her fortæller han, at han fremover bliver nødt til at være meget opmærksom på, om han mærker sygdomstegn igen i fremtiden.

Men imens lurer en træls sag for Venstre-formanden, der ganske snart skal i den varme stol.

Våbensag lurer

Jakob Ellemann-Jensen bliver af både TV 2 og DR spurgt til en våbensag, som han snart skal stå skoleret i ved et samråd. Her er han anklaget for at have givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Men han videregav blot de oplysninger, han havde fået fra sit ministerium og fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, fortæller han til både TV 2 og DR, og han afviser dermed at have vildledt Folketinget.

Annonce:

- Jeg har ikke haft til hensigt at vildlede Folketinget, siger han om den sag til TV 2.

- Nu er der lavet en redegørelse. Den er havnet i ministeriet. Jeg har ikke fået den endnu, men jeg glæder mig til at se den, fordi jeg skylder Folketinget en masse svar på det her spørgsmål, siger Jakob Ellemann til DR.

Sagen drejer sig om indkøb af våben fra en israelsk våbenproducent, Elbit Systems. Men via aktindsigter kunne mediet Altinget fortælle, at der var givet forkerte oplysninger til Folketinget. Blandt andet fik en række ordførere at vide, at et tilbud udløb ved udgangen af januar, mens det i virkeligheden viste sig, at deadline først var i juni.

Overvejede sin fremtid

Mens Ellemann har været fraværende, har han brugt tiden på at genfinde lysten til at være i politik. En lyst, som er vendt tilbage, fortæller Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.

Annonce:

Han har også overvejet, om han skulle fortsætte som formand for Venstre. Og om det ville være det bedste for Venstre, siger han.

Til DR siger han, at han er Venstres formand, så længe Venstres medlemmer vil have ham, og mens han sidder på pinden, vil han føre den politik, han mener, Venstre skal stå for.

Mandag skrev han på Facebook, at han også havde overvejet, om han i det hele taget skulle retur til det politiske.

Men han er altså også stadig statsministerkandidat for Venstre, forsikrer han over for TV 2 og DR. Og han tror også, at han en dag får posten. Det er dog ikke det vigtigste lige nu. Det er i stedet at få så meget af Venstres politik igennem, lyder det.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Forvarsminister Jakob Ellemann Jensen vender tilbage til sin post 1.august, efter han i februar trak stikket og tog på orlov. Hør danskernes gode råd til Ellemann til at komme godt tilbage i videoen her

Turbulent

Jakob Ellemann-Jensen åbner også for det forløb, der førte frem til sygemeldingen.

Det var nemlig en turbulent tid, fortæller han.

Annonce:

Først døde hans far, Uffe Ellemann-Jensen, og det skete i 'fuld offentlighed', siger han. Derefter skulle han direkte ind i en hård valgkamp, hvor Venstre blev halveret. Så gik han i regering med Socialdemokratiet til stor frustration for store dele af partiet.

Længe inden da havde Venstre tabt valget i 2019, og det sendte partiet ud i et dramatisk opgør om formandsposten i partiet.

Efterfølgende blødte partiet profiler, hvor både Inger Støjberg, Lars Løkke og en række andre valgte at skride.