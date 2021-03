Ellemann: Det gik i selvsving

Hus forbi.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen afviser, at han foretog en gedigen kovending i skandalen om aflivningen af alle landets mink.

Det slog han fast, da han onsdag var i Ekstra Bladets studie og bl.a. svarede på spørgsmål fra læserne.

Sagen udspringer af en intern mail, som Ellemann sendte til Venstres folketingsgruppe. Heri indikerede han, at han ville bakke om regeringens hastelov til at aflive alle landets mink.

'Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne,' skrev Jakob Ellemann bl.a.

Nej til Mette F: Ellemann i mink-kovending

Det fik en af Ekstra Bladets læsere til at spørge til sagen, da Ellemann tirsdag gæstede studiet:

'Hvad var årsagen til, at du først - og hurtigt - bakkede op om Mette Frederiksens beslutning om at aflive alle mink - for så efter få dage senere at vende rundt på en tallerken og ændre 100 % mening?'

- Jeg bakkede ikke op om den beslutning, lød det kategorisk fra Ellemann, der fortsatte:

- Jeg sendte en mail til Venstres folketingsgruppe. Noget af den mail er blevet lækket. Det, der ikke er blevet refereret fra mail, er dér, hvor jeg siger, at i morgen går vi til møde med regeringen og hører deres forklaring. Derefter tager vi stilling til, om det her skal hastebehandles.

- Så fik vi stillet stolen for døren af regeringen, der sagde: ’Vi vil have jeres svar på, om det kan hastebehandles, inden I kommer til mødet’. Det er klart, at når vi ikke kunne få svar på vores spørgsmål, så var svaret til hastebehandlingen: nej.

- Det opfattede nogle som en kovending eller at vende 180 grader. Det var det ikke. Jeg forholdt mig åbent til det inden, og derefter traf jeg en beslutning. Og den blev – fordi regeringen ville have svar her og nu - et rungende nej til en hastebehandling.

Jeg ændrede ikke kurs

- Handlede det ikke lige så meget om, at du var udsat for et internt pres, hvor folk syntes, at det var noget underligt noget. Så gik der 24 timer, og så ændrede du kurs?

- Nej, for jeg ændrede ikke kurs. Hvis man ser den mail i sin helhed, så skriver jeg til mine gruppefæller, at vi lige skal holde tungen lige i munden. Vi skal lige huske, at folkesundheden kommer først. Men som jeg har sagt ca. 50.000 gange, så er der ikke en modstrid mellem folkesundhed og folkestyre. Det at overholde loven overtrumfes ikke af folkesundhed.

- Det er rigtigt, at det skabte noget tumult. For mit bagland så mailen refereret, og så ikke hele korrespondancen. Det er klart, at det gik de lidt i selvsving over. Så holdt vi nogle møder med dem. Jeg forklarede, hvor vi stod.

- Nej, jeg blev ikke banket på plads. Jeg stod der, hvor jeg stod. Der blev jeg stående, lød det fra Ellemann.

