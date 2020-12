Ellemann: - Det her søfartseventyr er jo Lars' egen idé

Jakob Ellemann-Jensen afviser, at Venstre ikke længere har brug for Lars Løkke, efter han er stukket til søs

Mens Lars Løkke Rasmussen (V) leger sømand af verdenshavene i optagelserne til reality-programmet 'Over Atlanten', kan den tidligere statsminister trøste sig med, at hans afløser som partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, stadig har brug for ham.

Det siger Ellemann-Jensen i et interview med Politiken, hvor han oplister den lange række af ministerposter og store politiske aftaler, som Lars Løkke Rasmussen har besat og stået bag:

- Det er de meritter, der gør, at vi har brug for sådan en som Lars til at hjælpe med også at tegne stregerne for, hvor er det, vi skal hen i fremtiden. Han har en fuldstændig uforlignelig erfaring, og den er vigtig for Venstre, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Dermed forsøger den nuværende Venstre-formand at afmontere den mismodige melding fra Lars Løkke Rasmussen, der tirsdag på Facebook begrundede sin beslutning om at stikke til søs med, at Venstre nok ikke kunne bruge ham til noget længere.

'Hvorfor ikke, tænkte jeg! Venstre har ikke længere brug for mig, så mon ikke det går at trække et par uger ud af kalenderen'.

Også over for Ekstra Bladet har Lars Løkke Rasmussen givet udtryk for, at han ikke var til meget nytte i Venstre-ledelsens optik længere.

'Har aldrig haft en normal arbejdsuge eller adskilt arbejde og fritid, så er ikke naget af dårlig samvittighed ved at holde tre ugers pause i en situation, hvor både du og jeg ved, at mit parti – og det er en underdrivelse – ikke trækker de store veksler på mig.'

Men det er en forkert konklusion, siger Jakob Ellemann-Jensen til Politiken:

- Jeg har ikke læst den selv, men altså det her søfartseventyr er jo Lars’ egen idé, og det må du tale med ham om.

Ekstra Bladet kunne sidste uge afsløre, at honoraret for at være med i den blot tre-fire uger lange sejlads over Atlanterhavet fra De Kanariske Øer til Caribien løber op i flere hundredtusind kroner.

Seks af hinanden uafhængige kilder tæt på produktionen af både nuværende og tidligere sæsoner af 'Over Atlanten' fortæller således til Ekstra Bladet, at honoraret for at være med kan være på op til 400.000 kroner.

Dette beløb vil være reserveret til de mest kendte deltagere.

Eksempelvis skal både musikeren Wafande, komikeren og journalisten Anders Lund Madsen og 'Vild med dans'-stjernen Umut Sakarya være blevet honoreret med omkring 400.000 for deres deltagelse, oplyser kilderne samstemmende til Ekstra Bladet.

Derimod måtte kunstneren Kristian von Hornsleth tage til takke med 150.000 kroner, fortæller flere kilder til Ekstra Bladet.

Beløbene kan også være endnu lavere til mindre etablerede navne som f.eks. influencere.

144.000 plus realityløn

Lars Løkke Rasmussen har ikke selv svaret Ekstra Bladet, hvad han tjener på at være med i reality-programmet, men det kan hurtigt konstateres, at han er det absolut mest kendte navn på det kommende hold af 'Over Atlanten'-deltagere.

Ekstra Bladet har spurgt Discovery Networks, hvor meget den tidligere statsminister modtager for at være med i programmet.

Men det vil kommunikations- og pr-direktør Lena Bøgild ikke kommentere:

'Vi udtaler os aldrig om de individuelle aftaler med medvirkende i vores programmer,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.