Ellemann er ordknap om brudt løfte i Samsam-sag

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke meget at sige om, hvorfor SVM-regeringen ikke undersøger sagen om fængslede Ahmed Samsam, der ifølge flere medier var dansk agent.

De tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, havde under valgkampen ellers lovet, at Samsam-sagen blev en del af en kommende undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Men det er ikke sket alligevel.

Ellemann-Jensen konstaterer blot, at regeringen kun undersøger FE-sagen.

I regeringsgrundlaget står der, at der skal nedsættes en kommission, som skal undersøge hjemsendelserne af medarbejdere i FE.

- Vi har i regeringsgrundlaget sagt, at vi ønsker at undersøge FE-sagen. Om der blev foretaget usaglige hensyn i forbindelse med hjemsendelsen af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er den del, vi har valgt at undersøge, siger Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Skylder man ikke Samsam at undersøge den sag?

- Vi har valgt i regeringsgrundlaget at sige, at vi undersøger de hjemsendelser, som foregik, om de var saglige eller usaglige. Det er det, vi undersøger, og så har jeg ikke flere kommentarer til det, siger Ellemann-Jensen, som mandag er i Letland til et møde i Joint Expeditionary Force (JEF), som er en forsvarskoalition på ti lande ledet af Storbritannien.

Dermed holder han linjen, som den nyudnævnte justitsminister Peter Hummelgaard lagde i sidste uge.

- Regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål. Og det har jeg ikke yderligere at føje til, sagde Hummelgaard.

Der foregik 'et abekastningsspil' mellem FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) i forbindelse med sagen.

Det sagde tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag i sidste uge i et interview med B.T..

Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

I 2020 blev han udleveret til Danmark, hvor han afsoner resten af sin straf i Enner Mark Fængsel i Horsens.

Samsam har erkendt, at han rejste til Syrien i 2013 og 2014. Men han gjorde det på vegne af de danske efterretningstjenester for at spionere for Danmark, har han forklaret.

Berlingske og DR Nyheder har på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Samsam skulle være blevet hvervet af danske efterretningstjenester.

Venstreprofilen Jan. E. Jørgensen har udtalt, at han vil drøfte sagen med Ellemann-Jensen og partiets folketingsgruppe.