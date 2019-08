Ellemann fester mens Løkke kæmper for sit politiske liv

Mens Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fredag aften kæmper for deres politiske liv ved et krisemøde i Venstres forretningsudvalg, er der anderledes høj stemning ved Jakob Ellemann-Jensens hjem i Birkerød nord for København.

Fredag aften har Jakob Ellemann-Jensen inviteret en række prominente gæster til fest. Til festen deltager blandt andet Venstre-profilerne Troels Lund Poulsen samt Mads Fuglede, der er mødt op sammen med sin kæreste og barn.

Troels Lund Poulsen lufter junior i barnevognen lidt væk fra festlighederne. Foto: Ekstra Bladet

Fester i den varme sommeraften

I indkørslen bydes gæsterne velkommen af lanternernes bløde lys, mens serpentiner festligt er hængt op i et nærliggende træ.

De inviterede hygger sig tydeligt rundt om højborde placeret i haven, der til lejligheden er pyntet med hvid- og rødternede duge.

Mens Lars Løkke Rasmussen kæmper for sit politiske liv, fester Jakob Ellemann-Jensen i sit hjem nord for København. Foto: Ekstra Bladet

Scener der står i skærende kontrast til de sammenbidte ansigter, der tidligere på dagen mødte den danske presse foran Kellers Park, da medlemmerne af Venstres forretningsudvalg ankom forud for krisemødet.

Her ville ingen Venstre-folk tale med pressen forud for mødet.

På Kellers Park trækker forretningsudvalgsmødet ud. Undervejs har Venstres pressede og stadig mere isolerede formand Lars Løkke Rasmussen været på rygealtanen og ryge. Alene og alvorlig fik han sig et formentlig tiltrængt sug. Foto: Ekstra Bladet

Lars Løkke Rasmussen var så pressesky, at han sneg sig ind på hotellet via en bagindgang uden om de ventende journalister, der til lejligheden var blevet spærret inde med minestrimmel, mens en vagt sørgede for, at de ikke bevægede sig uden for afspærringen.

Jakob Ellemann-Jensen har i forbindelse med den nuværende krise i Venstre været nævnt som en oplagt kandidat til at overtage formandsposten fra Lars Løkke Rasmussen, der sjældent har været mere presset.

Ellemann: Jeg holder housewarming

I en SMS til Ekstra Bladet forsikrer han dog, at festen intet har med krisen i partiet at gøre.

'Jeg holder en forsinket housewarming, som har været planlagt i flere måneder,' lyder det, da Ekstra Bladet spørge ind til timingen i festlighederne.

- Kan du forstå, hvis nogen synes timingen er mærkværdig?

'Nej', lyder svaret.

Jakob Ellemann-Jensen oplyser desuden, at han lørdag tager turen til hotellet ved Vejlefjord for at deltage, når Venstres hovedbestyrelse samles.

Offentligt har Jakob Ellemann-Jensen erklæret sin støtte til det siddende formandskab.