Ellemann havde 'symptomer' under kanon-skandale

Der gik kun en håndfuld dage, fra kanonindkøbet blev hastet igennem, til Jakob Ellemann første gang kollapsede under stress i Statsministeriet i begyndelsen af februar, gg fredag erkendte Ellemann, at hans første kollaps ikke kom fuldstændig fra en klar himmel

Forsvarsministeren vil ikke sige, om han vil lade sin egen rolle under kanon-skandalen komme under lup

Et prækært, men relevant spørgsmål trænger sig på i skandalen om haste-indkøbet af kanoner og raketter for 1,75 milliarder kroner under forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens (V) ledelse:

Var han ved sine sansers fulde fem, da sagen rullede tilbage i januar, og hvor han ikke opdagede, at Folketinget fik skruphamrende forkerte oplysninger af Ellemanns system, inden de godkendte købet?

Der gik nemlig kun en håndfuld dage, fra købet blev hastet igennem, til Ellemann første gang kollapsede med stress i Statsministeriet i begyndelsen af februar.

Og fredag erkendte Ellemann, at hans første kollaps ikke kom fuldstændig fra en klar himmel. Der havde været symptomer forinden.

Flimren for øjnene

- Spillede dit helbred ind på, at du ikke opdagede, at den proces var kørt i hegnet?

- Jeg forstår godt spørgsmålet. Og mange har spurgt, hvornår min sygdom satte ind. Det satte ind 1. februar. Har jeg mærket symptomer undervejs? Ja, det har jeg, pointerede Ellemann.

- Jeg tror, at I alle sammen kender de symptomer, hvor man er stresset. Man kan mærke, at hjertet kører lidt hurtigt, man har flimren ved øjnene, man har svært ved at sove. Det har jeg mærket i årevis. Men selve min sygdom rammer mig 1. februar.

- Vidste du godt selv, at der var problemer i sagen i de sidste dage inden din sygeorlov?

- Det var jeg ikke klar over. Jeg har videregivet de oplysninger, jeg har fået, og dem har jeg ikke haft grund til at have mistillid til.