Ellemann i bakgear på bededag

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) insisterer ikke længere på, at Folketinget skal acceptere afskaffelsen af store bededag for at forhandle forsvarsforlig

For under en uge siden havde Venstres formand, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, brystkassen helt fremme:

Her skulle Folketingets partier æde afskaffelsen af store bededag, hvis de skulle gøre sig håb om at komme ind på hans kontor for at forhandle forsvarsforlig.

Men nu er luften gået af brystkassen. Nu vil Ellemann gerne lytte til 'alternative forslag' fra de andre partier.

- Vi er ikke argumentresistente. Hvis nogen kommer med forslag, som er kloge og ansvarlige, så er vi jo villige til at drøfte det, siger han onsdag.

- Din melding om, at man skulle sige ja til af afskaffe store bededag, står ikke længere ved magt?

- Det står ved magt, og der har partierne så sagt nej. Og derfor siger jeg: ’kom gerne med andre forslag', siger vicestatsministeren.

Ind bag Mette

Han lægger sig dermed på samme linje som sin chef, statsminister Mette Frederiksen (S), der tirsdag erklærede sig lydhør over for andre forslag end store bededags afskaffelse, som vil give, har regeringen regnet sig frem, godt tre milliarder i statskassen.

Fredag svarede Ellemann ellers klart ja til, at afskaffelsen af helligdagen var en betingelse for at forhandle forsvarsforlig.

Rigtig, rigtig træls

- Hvorfor er du nu mere åben?

- Afskaffelsen af store bededag er ikke nogen populær beslutning. Det kan jeg jo godt se, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg kan godt høre, at folk synes, at det er rigtig, rigtig træls, men en gang imellem skal man være klar til at træffe beslutninger, selvom de er trælse. Og derfor siger jeg, at hvis der er alternative forslag, så må man jo lægge det frem.

