Ellemann i panik: - Han sparker nedad

Jakob Ellemann Jensen har kæmpe store problemer som leder af Venstre.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Da det lørdag kom frem, at Kristian Jensen havde sagt til Jyllands-Posten, at han ønsker et samarbejde om reformer henover midten, reagerede Venstre-formanden ved at fratage Kristian Jensen sine ordførerskaber og fjerne ham fra de udvalg, han sad i.

- Jakob Ellemann har et behov for at vise, at han er en handlekraftig mand, der tør fortælle de andre, hvor skabet skal stå, slår Qvortrup fast.

Problemet er bare, at formanden ifølge Qvortrup benyttede den helt forkerte situation til at træde i karakter.

- Han vælger det lette offer her. Han sparker nedad. I forvejen var Kristian Jensens magt og indflydelse i Venstre meget lille. Alligevel bruger han episoden til virkelig at give den med forhammeren. Så nu er spørgsmålet om andre Venstre-folk, der siger ting, som afviger fra Ellemanns holdning, også vil blive pandet ned offentligt, som Kristian Jensen er blevet, siger Henrik Qvortrup.

- For mig virker det som om, at Ellemann har været så meget i panik over den her opfattelse, der er ved at vokse, om en partileder der ikke har styr på sit parti, og derfor har han reageret uforholdsmæssigt hårdt.

Qvortrup om Venstre-kaos: - Brutal afstraffelse!