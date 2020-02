Ellemann inviterer sig selv tilbage til forhandlingsbord

Efter et par dage, hvor en intern mail fra Socialdemokratiets presseafdeling har stjålet billedet fra forhandlingerne om en ny udligningsreform, inviterer Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen nu sig selv på besøg i Statsministeriet.

'Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning. Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages', skriver han på Twitter.

Det er vigtigt for balancen i Danmark, at vi får en reform af den kommunale udligning. Regeringen har en opgave med at genopbygge tilliden, så forhandlingerne kan genoptages. Derfor appellerer jeg til Statsministeren om at indkalde Venstre til et møde i Statsministeriet snarest. — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) February 25, 2020

Meldingen fra Ellemann kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har beklaget den interne mail, som afslørede hendes partis planer om at angribe Venstre under forhandlingerne.

Ellemann havde ellers først afvist at møde op til flere forhandlinger, før flere i personkredsen omkring forhandlingsbordet blev skiftet ud, skriver Jyllands-Posten.

Han ville ifølge mediet ikke gå nærmere i detaljer, om hvilke personer man i Venstre ikke ønsker at forhandle med.

Afslørede angrebsstrategi

Det var ligeledes Jyllands-Posten, som søndag kunne afsløre, at Socialdemokratiet barslede med en veltilrettelagt angrebsplan mod Venstre, som skulle foldes ud under forhandlingerne.

Jyllands-Posten var kommet i besiddelse af en mail, som ellers kun var sendt til pressemedarbejdere, udvalgte folketingsmedlemmer og spindoktorer.

På tirsdagens spørgetime i Folketinget beklagede statsministeren selv mailen, som hun ikke mener bidrager til et godt og fortroligt forhandlingsklima.

- Så det beklager jeg. Jeg lægger selvfølgelig fuldstændig afgørende vægt på, at vi i alle forhandlinger har et fortroligt rum, sagde Mette Frederiksen.