Ellemann: Jeg er det store dyr

Interne skærmysler og en kommende rigsretssag mod partiets nu tidligere næstformand Inger Støjberg resulterer i elendige meningsmålinger for Venstre.

Og der sættes spørgsmålstegn ved ham som statsministerkandidat og leder af blå blok.

Men Jakob Ellemann-Jensen står fast.

- Jeg er bestemt det store dyr på savannen, indtil et folketingsvalg måtte vise noget andet, siger han.

Sammenligningen med elefanten på den afrikanske vilde natur brugte han selv i et interview med Berlingske i sommer.

- Kan du se, det virker lidt komisk at kalde sig det store dyr på savannen, når det går, som det går?

- Nej, det kan jeg ikke. Det forpligtet at være det store borgerlige parti. Og Venstre er det store borgerlige parti.

Nyt skræksceanarium: Venstre næsten indhentet

- Den rolle skal man selvfølgelig tage på sig. Det tør jeg godt. Derfor siger jeg, at Venstre skal stå i sin egen ret. Vi skal præsentere de løsninger, vi synes er rigtige for Danmark. Det skal vi gøre uden skelen til, hvad andre måtte synes om det.

- Det er meningen med at være det store dyr på savannen. Så kan man godt tåle nogle knubs.

Uddeler tæsk

I torsdags var Inger Støjberg ganske skarp over for sin formand, som hun mente havde vist hende den største mistillid ved at stemme for en rigsret.

Jakob Ellemann-Jensen går skarpt i rette med Inger Støjbergs skarpe tunge.

- Det er jeg meget uenig i. Det mener jeg, ikke er rigtigt. Jeg kan godt forstå, at i den situation kan følelserne løbe af med én. Det går jeg stærkt ud fra, at det var det, der skete for Inger Støjberg i den situation.

- Jeg har også hørt, at jeg skulle have inviteret alle Folketingets partier til den her rigsret. Det er nok også en sandhed med modifikationer. Men helt ærligt, Det er en dag, hvor alle følelser kommer uden på tøjet. Særligt den, som står i midten af det. Og det er Inger Støjberg.

Ellemann svarer også skarpt igen på kritik fra tidligere statsminister Lars Løkke, som mener, at man fuldstændig har misforstået, hvad en rigsret er, hvis den - som Ellemann har udtalt - skal bruges til at rense Inger Støjberg for alvorlige anklager om lovbrud.

- Jeg er ikke sikker på, at det er mig, som ikke har forstået det. Jeg skal ikke lægge til grund, hvad der er Lars Løkkes grund til at antage samme synspunkt som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Det harmonerer ikke helt med, hvad jeg har hørt ham sige ellers, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen til pressemøde i Landstingssalen efter partilederdebat. Foto: Mads Claus Rasmussen

