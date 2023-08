Ellemann: Jeg skal undersøges i kanonsag

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger torsdag på et pressemøde i Finansministeriet, at hans egen rolle i sagen om misinformation af Folketinget skal undersøges i en kommende uvildig advokatundersøgelse.

Sagen handler om, at Folketinget blev misinformeret af Jakob Ellemann-Jensen, da han som forsvarsminister i januar gav Finansudvalget få timer til at godkende et milliardindkøb af kanoner og raketkastere fra den israelske våbenproducent Elbit.

- Det er en sag, der stinker helt vildt. Der er så mange ting, som jeg ikke kunne finde hoved og hale i, når jeg læste den redegørelse, jeg fik.

- Jeg synes, det her skal undersøges. Jeg synes også, min egen ageren i det her skal undersøges. Selvfølgelig skal hvert blad vendes. Jeg har – som jeg tidligere har sagt – absolut intet at skjule i den her sag, lyder det fra Jacob Ellemann på et spørgsmål fra Ekstra Bladets reporter.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen bekræfter kort efter på et samråd, at Jakob Ellemann-Jensens rolle vil blive undersøgt i den kommende undersøgelse.

Løb af posten

Ellemann forlod posten som forsvarsminister 22 dage efter sin tilbagekomst fra en stress-sygdom.

Derfor er det nu op til Troels Lund Poulsen at håndtere sagen, hvilket nu også kommer til at inkludere Venstres formand, må man forstå på Ellemanns dugfriske melding.

Hidtil har Ellemann undladt at svare på, om han selv skal undersøges.

Der er netop nu torsdag eftermiddag åbent samråd i Folketinget om sagen, hvor Troels Lund Poulsen svarer på spørgsmål fra partierne. Ekstra Bladet følger samrådet tæt.

Troels Lund Poulsen har fået aben tilbage i kanonsagen. Foto: Jonathan Damslund

Ingen svar

På samrådet står det klart, at der ingen svar kommer fra forsvarsministerens mund. Troels Lund Poulsen henviser til, at der er bred opbakning i Folketinget til en uvildig advokatundersøgelse af sagen:

- Jeg var ikke forsvarsminister, da denne her sag begyndte. Det blev jeg så. Så blev jeg økonomiminister igen. Og nu er jeg forsvarsminster igen.

- Derfor synes jeg det er bedst, at der bliver lavet en uvildig advokatundersøgelse. Og fordi der er så bred opbakning til en undersøgelse, så er det begrænset, hvad jeg kan svare på i dag.

Han siger flere gange, at han vil have alt frem.

- Hvis der er én, der har en interesse i, at alt kommer frem, så er det mig. Alt skal på bordet. Jeg kommer ikke ind for at lave et røgslør, og jeg forstår godt alle spørgsmålene. Dem ville jeg også selv stille, hvis jeg var i spørgernes sko, siger Troels Lund Poulsen.

Frustration

Der frustrerer flere ordførere, at man først ventede flere måneder på en redegørelse og på, at Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage. Og nu altså igen skal vente på en uvildig advokatundersøgelse, før man får svar.

- Det er den uendelige historie dette her. Man leger stoleleg, skifter ministre ud, man har redegørelser og undersøgelser og tiden går.

- Og selv på et samråd kan man ikke få svar på simple ja-nej-spørgsmål fra ministeren under ministeransvar. Det er for dårligt, siger SF's Lisbeth Bech-Nielsen.

Liberal Alliances Carsten Bach siger:

- Jeg havde glædet mig helt utroligt til endeligt at få en ministers egne ord på denne her sag. Man nu fornemmer jeg, at vi bare får en række versioner af det samme svar om, at man henviser til en advokatundersøgelse.