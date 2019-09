Ellemann: Jeg vil være formand

Jakob Ellemann-Jensen stiller nu formelt op som formand for Venstre. Det sker efter flere dages tøven oven på den dramatiske detronisering af Lars Løkke Rasmussen som V-formand.

Det siger han i et interview med Jyllands-Posten.

- Mange har opfordret mig til at stille mig i spidsen for det. Og det har jeg tænkt mig at tilbyde at gøre, siger han til mediet.

Se også denne vide, hvor Ellemann forklarer sin beslutning:

De seneste dage har medlemmer af Venstre nærmest stået i kø for at pege på den nuværende politiske ordfører som formand, men han har hidtil afvist at forholde sig til det.

Tidligere tirsdag sagde han dog, at han ville beslutte sig 'i løbet af de næste 24 timer'. Og den beslutningsproces har altså nu ført til, at han - foreløbig som den eneste - har meldt sig ind i kapløbet om at blive Lars Løkke Ramussens afløser på formandsposten.

Jakob Ellemann siger i interviewet med Jyllands-Posten, at han vil skrotte Løkkes ide om at gå til valg på en SV-regering.

- Mette Frederiksen har valgt at basere sin regering på den yderste venstrefløj, og derfor er diskussionen ikke længere aktuel. Venstre hører hjemme i den borgerlige familie. Det er der, vi skal søge opbakning til at indtage Statsministeriet. Vi skal selvfølgelig samarbejde med socialdemokraterne og De Radikale. Men ét er samarbejde. Noget andet er regeringssamarbejde.

Spørgsmål: Så du kommer ikke til at gå til valg på en SV-regering?

- Nej, det gør jeg ikke. Men jeg håber også, at valgkampen ligger lidt ude i horisonten.

Kort efter Jyllands-Posten offentliggjorde deres interview med Ellemann-Jensen, lagde han også selv en video på Facebook, hvor han bekræfter, at han stiller op til posten som formand for Venstre.

Støjberg som godt bud

Jakob Ellemann-Jensen melder også ud, hvem han mener bør overtage den ledige stol som næstformand efter Kristian Jensen.

Og på linje med en lang række V-profiler foreslår han Inger Støjberg som et godt bud.

- Det, synes jeg faktisk, er et rigtig godt bud. Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ekstra Bladet har tidligere tirsdag beskrevet, hvordan netop kampen om næstformandsposten var begyndt at stige i intensitet, da Ellen Trane Nørby pludselig ikke ville afvise at stile op og også blev bragt i spil af personer i partiet.

Ny V-ballade om toppost: Profil taler i cirkler r