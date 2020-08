Ellemann-Jensen vil have børnene tilbage på Sjælsmark

Venstre vil rulle alle de beslutninger, som regeringen har taget på udlændingeområdet, tilbage.

Det betyder også, at de afviste asylfamilier skal tilbage at bo på det omstridte Udrejsecenter Sjælsmark.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i forbindelse med Venstres sommergruppemøde.

- Jeg mener, at de mennesker, som af en uafhængig instans har fået at vide, at de ikke har noget beskyttelsesbehov, skal sendes hjem i den udstrækning, det overhovedet er muligt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Og hvis det ikke er muligt, så mener jeg ikke, at man skal være her på samme vilkår som dem, der har fået afgjort deres sag på en anden måde.

Spørgsmål: Vil du flytte børnene tilbage på Sjælsmark?

- Ja, det vil jeg. De mennesker, som har fået at vide af en uafhængig myndighed, at de ikke er i fare i deres hjem, dem synes jeg, at vi generøst skal give tag over hovedet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Beslutningen om at flytte børnefamilierne blev taget, efter at Socialdemokratiet fik regeringsmagten i juni 2019.

Regeringen blev således i november 2019 enig med støttepartierne Radikale Venstre, Enhedslisten og SF om, at familierne i stedet skal bo på Center Avnstrup, der i dag fungerer som hjemrejsecenter for afviste asylansøgere.