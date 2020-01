Ellemann lægger linjen: Nogle må godt, andre må ikke

Det er irrelevant, om Kristian Jensen har ret i det, han mistede sine ordførerskaber for at sige, understreger Jakob Ellemann

Der er ingen slinger i valsen, når Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen skal beskrive, hvornår partiets folketingsmedlemmer går over stregen med særmeldinger i øst og vest:

Det gør de, når han synes.

- Jeg er helt sikker på, at jeg er den bedste til at afgøre, hvornår man er over stregen, lød det fra Venstre-formanden efter et gruppemøde på Christiansborg tirsdag.

Han viste ingen nåde, da partiets tidligere næstformand, Kristian Jensen, i weekenden følte sig kaldet til at råde sit parti til at indgå langsigtede reformer med Socialdemokratiet og De Radikale.

Jensen blev på et splitsekund strippet for alle tillidsposter.

Samme skæbne rammer imidlertid ikke partiets nuværende næstformand, Inger Støjberg, der ellers jævnligt er leveringsdygtig i udmeldinger, der ikke er enighed om i partiet.

Kan tage fejl

Både USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani i Irak, holdningen til en undersøgelse af danskernes ønske om at udvise muslimer og spørgsmålet om politiets mulighed for at bruge ansigtsgenkendelse har bragt Støjberg på kant med partifæller.

Men alt det kan altså godt rummes under Ellemanns tolerance-loft, som Kristian Jensen med formandens ord 'gik igennem'.

Ekstra Bladet har derfor spurgt Venstres formand, hvorfor Inger Støjberg må komme med særmeldinger, når Kristian Jensen ikke må?

- Jeg kan tage fejl, men mig bekendt er der ikke andre end Kristian Jensen, der har foreslået ti-årige økonomiske planer og hvem, vi skal indgå dem med, siger han.

- Er du egentlig uenig med det, han sagde?

- Det er fuldstændig irrelevant. Det her handler om, at vi har nogle processer internt i Venstre, og at vi ikke bare går ud med særmeldinger. Der er højt til loftet, men der er et loft, siger han.

- Skal Støjberg fremover fortælle dig, når hun skriver noget på Facebook eller giver interviews?

- Jeg er helt sikker på, at jeg er den bedste til at afgøre, hvornår man er over stregen.

Kristian Jensen er ikke den eneste, der benyttede weekenden til at delagtiggøre omverdenen i sine tanker om noget, der på papiret ligger milevidt fra deres formelle ordførerskab.

Også indfødsrets-ordfører Morten Dahlin følte sig kaldet til at ytre sig om et emne, der ligger uden har hans formelle hegnspæle. Oven i købet med noget af en opsang til sit eget parti.

Det var på klimaområdet, hvor han direkte - og ganske opsigtsvækkende - bad sit eget parti om at 'vågne op':

'Hvis man trækker det lidt hårdt op, har det tidligere virket, som om Venstre nogle gange har skullet trækkes til klima-truget', skrev Morten Dahlin blandt andet.

Og med den ikke uvæsentlige tilføjelse:

'Tag bare 70-procents målsætningen (om nedbringelsen af CO2 i 2030, red.). Venstre var det sidste store parti, der erklærede sin støtte til målet'.

Ingen ringere end Jakob Ellemann-Jensen selv tøvede i en kort periode med at tilslutte sig det mål. Faktisk nåede han at sige, at De Konservative havde "købt katten i sækken", da de tilsluttede sig som det første borgerlige parti.

Men det fik ingen konsekvenser for Dahlin på tirsdagens gruppemøde.

Jakob Ellemann-Jensen mødte pressen på Christiansborg efter Kristian Jensen i weekenden blev frataget sine ordførerskaber. Foto: Aleksander Klug