Ellemann laver en Løkke: Dolker endegyldigt blå venner

Venstres tilbagevendte formand, Jakob Ellemann-Jensen, gør nu det, hans forgænger Lars Løkke Rasmussen gjorde før ham: Dolker den blå blok og de partier, Venstre i tre årtier stod last og brast med.

Til Berlingske siger Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre ikke 'skal hjem' til blå blok, Venstre 'skal videre'. Og det sker med hårde ord til de blå partier i Folketinget.

- Hvad er det lige, vi skal komme hjem til? spørger Ellemann retorisk.

Brænder den sidste bro

I interviewet med Berlingske lægger Jakob Ellemann-Jensen ikke skjul på, at han ikke har meget til overs for de blå partier i Folketinget. Han siger, at de mest har brugt tiden på at 'spænde ben for hinanden' og starte nye partier, når man var utilfreds.

- Jeg opfatter den blokpolitik, vi har set i årtier, som noget, der for nuværende er et historisk fænomen.

Annonce:

- Hvis man vil genoplive en blå blok, skal den være mere konstruktiv og mindre destruktiv. Det har jeg lidt vanskeligt ved at få øje på, når jeg kigger på blå bloks hav af partier, siger han til Berlingske.

Løkke 2.0

Jakob Ellemann-Jensen var ellers en stor kritiker, da hans forgænger på posten, Lars Løkke Rasmussen, under valgkampen i 2019 gjorde mere eller mindre præcis det samme.

Ellemann taler om at 'sætte Venstre fri'. Lars Løkke Rasmussen udgav en samtalebog ved navn 'Befrielsens øjeblik'. Her satte han sig selv fri og åbnede op for en regering over midten. Og altså efterlade de andre blå partier på perronen.

Det var midt under valgkampen i 2019, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen pludselig smed blå blok under bussen og åbnede op for en midterregering i bogen 'Befrielsens øjeblik'. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Siden da stiftede Lars Løkke Rasmussen Moderaterne. Og under den sidste valgkamp bad Jakob Ellemann-Jensen selv Lars Løkke Rasmussen om 'at komme hjem til blå blok'. En kovending, han blankt erkender:

- Jeg erkender, at jeg har taget en tur ned fra et meget højt træ, hvor jeg lige nåede at tage fra med ansigtet. Det har jeg lært af - og det håber jeg, at andre også vil, siger Ellemann-Jensen til Berlingske.

Annonce:

Sur, sur, sur

At Jakob Ellemann-Jensen nu dolker de gamle venner, har lidet overraskende udløst kritik fra dem.

- Med dagens melding om, at Venstre ikke vil arbejde sammen med blå blok, ødelægger Venstre alle muligheder for en borgerlig statsminister. Det mest utrolige er, at Venstre-folkene helt sikkert stadig vil bebrejde alle andre borgerlige for at være skyld i den situation, skriver de konservatives Rasmus Jarlov på Twitter.

- Den virker kortsigtet, følelsesladet og ikke særlig gennemtænkt, medmindre man har den holdning i Venstre, at man ikke skal have statsministerposten de næste ti år, siger Liberal Alliances Alex Vanopslagh til Berlingske.

- Det står desværre efterhånden klart, at vi ikke får en borgerlig regering, så længe Jakob Ellemann er formand for Venstre. Men det er Ellemanns valg, og det må borgerlige vælgere jo så tage bestik af, siger Danmarksdemokraternes Inger Støjberg til Ritzau.