Ellemann med hård kritik: En skandale

I en virtuel tale på Venstres landsmøde slår Jakob Ellemann-Jensen (V) hårdt ned på statsministerens og regeringens håndtering af mink-sagen og egenrådighed under coronakrisen. Og det skortede ikke på alarmerende vendinger.

Venstres partileder kalder det i sin tale en 'skandale', at der er tvivl om lovligheden af regeringens ordre om at slå millioner af mink ihjel.

- På et enkelt pressemøde mistede mennesker alt, siger han.

- Siden er der rejst tvivl om selve grundlaget for beslutningen. Jeg mener det er en skandale, og det er noget, der ikke hører hjemme i et demokrati.

I talen skruede formanden for alvor op for kritikken af statsministerens 'enevældige tilgang'.

Kritik af manglende demokrati

Jakob Ellemann-Jensen indledte nemlig talen med fortælle, at Venstre ønsker at ændre epidemiloven hurtigt. Og det er regeringens egenrådighed, der står for skud som første punkt i forhandlingerne.

- Statsministeren har vist sig ude af stand til at forvalte den tillid, som Folketinget viste hende i foråret, da corona ramte Danmark. Det skal vi lave om nu.

- Derfor foreslår Venstre, at vi skal have en ny epidemilov, så vi kan få sat en stopper for den enevældige tilgang, som statsministeren har praktiseret, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mette F's flosker

I talen opfordrer han regeringen til at indkalde Folketingets partier til forhandlingsmøde i næste uge, så et samlet Folketing kan udarbejde en ny epidemilov.

- Så vi sammen kan genoprette folkestyret i Danmark, siger han i talen.

Men Jakob Ellemann-Jensens tordnen mod regeringens indesluttede beslutninger stoppede ikke der. Partilederen tog nemlig også fat i en af statsminister Mette Frederiksens (S) mest brugte floskler under coronakrisen.

- Statsministeren har udtrykt det sådan, at vi er i gang med en dans med corona. Men hvis hun er den eneste, der kender dansetrinnene, så risikerer vi at træde forkert som samfund, siger han også.

Venstre støtter ikke regeringens forslag til minklov