Ellemann med valgløfte: Ingen gymnasieelever skal tvangsfordeles

Venstres formand lover, at ingen gymnasieelever skal tvangsfordeles på baggrund af deres forældres indkomst, hvis Venstre ender med regeringsmagten efter næste valg.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen (V) i sin grundlovstale søndag. Formanden taler på Rødding Højskole i Sønderjylland.

Næste valg skal afholdes indenfor det kommende år.

- Når der kommer en ny borgerlig-liberal regering efter valget med Venstre i spidsen. Så lover jeg, at den socialdemokratiske tvangsfordeling af gymnasieelever på baggrund af deres forældres indkomst bliver rullet tilbage med det samme, siger han i talen.

- Det kan I godt betragte som et valgløfte, siger Ellemann.

Ifølge gymnasieaftalen fra sidste år indgået af regeringen samt en række støttepartier, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti skal forældres indkomst være med til at afgøre, hvilket gymnasium en ansøger ender på. Dansk Folkeparti har siden trukket sig fra aftalen.

I områder, hvor elevfordelingen er skæv, vil der kun være plads til et vist antal elever fra forskellige indkomstgrupper.

Aftalen betød oprindeligt også, at elever kunne fordeles via lodtrækning, hvis der var flere ansøgere, end der var plads til.

Det er dog for nylig blevet genforhandlet, fordi De Radikale var utilfredse. I stedet skal eleverne nu fordeles efter afstand til deres bopæl.

Aftalen træder i kraft næste år. Formålet er at sikre en mere mangfoldig fordeling af elever i og omkring de store byer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsvarer aftalen med, at hun ikke ønsker at for mange unge med indvandrerbaggrund ender med at gå på de samme få gymnasier.

Men Socialdemokratiet skal ifølge Venstre-formanden ikke 'ikke træffe valget for dig eller mig. Det er bedrevidende', siger formanden i grundlovstalen.

Samtidig vil Ellemann 'holde hånden over' gymnasier i landdistrikter.

- Og lad mig så samtidig tilføje, at det selvfølgelig ikke betyder, at gymnasier i landdistrikterne skal lukke, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Grundlovsdag fejres hvert år 5. juni for at markere Danmarks første grundlov vedtaget i 1849.

Her overgik Danmark fra enevælde til at være en demokratisk stat.