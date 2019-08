Ellemann melder ud: - Jeg støtter Løkke

Han er igen og igen blevet nævnt som mulig afløser for Lars Løkke Rasmussen. Men Jakob Ellemann-Jensen melder nu ud, at han støtter op om Løkke som V-formand.

- Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre, siger Ellemann-Jensen ifølge Ritzau og svarer 'nej' til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke.

Ellemann afviser også umiddelbart at udfordre Kristian Jensen som næstformand og svarer bekræftende på, at han vil bakke op om Jensen, hvis han genopstiller.

Jakob Ellemann mener derudover, at det er klogt af Lars Løkke Rasmussen at bede hovedbestyrelsen om at fremrykke landsmødet, som efter planen skal afholdes d. 16. - 17. november.

- Det er klogt at bede hovedbestyrelsen om at fremrykke landsmødet. En situation, hvor vi diskuterer personer i stedet for at diskutere politik, det er ikke holdbart, siger Ellemann-Jensen.

