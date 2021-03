Ellemann: Mere fart på, Mette

Der skal mere tempo på.

Sådan lyder budskabet fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, inden han mandag er mødt op til forhandlinger med Mette Frederiksen (S) i Statsministeriet.

De to skal drøfte langsigtede genåbningsplan under coronakrisen.

Mette Frederiksen har lagt op til en forhandlingsforløb, hvor partierne inviteres til drøftelser enkeltvis frem til 12. marts.

Men det mener Ellemann er at gå for langsomt frem.

- Jeg er ikke i tvivl om, at både jeg og mine kolleger stiller op dag og nat for at forhandle de her ting. Der er ikke nogen grund til at lade det vare flere uger, siger han ifølge Ritzau.

Lige smart nok

Også den konservative formand, Søren Pape Poulsen, har luftet sin utilfredshed med forhandlingsplanen.

- Det er meget voldsomt, at vi skal bruge 14 dage på at høre, hvad partierne synes. Vi skal jo videre.

- Jeg synes godt nok, det er at trække den og er lige smart nok, siger han til Ritzau.

Samlet plan

Lørdag annoncerede Mette Frederiksen, at partierne ville blive indkaldte til drøftelser om genåbningen enkeltvist.

- Vi har også brug for en samlet genåbningsplan, hvor vi i takt med en øget brug af test, og at stadig flere bliver vaccineret, kan udfase flere af restriktionerne – selvfølgelig med det mål, at Danmark er fuldt og helt åbent så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt, lød det fra statsministeren i en pressemeddelelse.

Her er tidsplanen Læs her tidsplanen for genåbnings-forhandlingerne med partierne. * 1. marts: Venstre * 2. marts: Dansk Folkeparti. * 3. marts: SF. * 4. marts: Statsminister Mette Frederiksen (S) rejser til Israel. * 9. marts: De Radikale. * 10. marts: De Konservative, Nye Borgerlige og Enhedslisten. * 12. marts: Liberal Alliance og Alternativet. /ritzau/

--------- SPLIT ELEMENT ---------