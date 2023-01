Ellemann om ultimatum om store bededag: Vi er kommet videre

Det er ikke et krav, at partierne skal gå med til at afskaffe store bededag som helligdag for at deltage i forhandlingerne om et ny forsvarsforlig.

Sådan lyder det onsdag fra Jakob Ellemann-Jensen (V).

Han har ellers flere gange tidligere svaret uklart, når pressen har forsøgt at afkræve ham svar.

Partierne er nu velkomne i forhandlingerne, selv om de ikke vil afskaffe helligdagen, lyder det.

- Man fik at vide, 'hvis I ikke er med til at skaffe store bededag, så skal I vise en anden finansiering'. Det har man gjort, så det krav er sådan set opfyldt, så er vi videre, siger han i programmet 'Lippert' på TV 2 News.

For knap to uger siden lød det til Ritzau sent fredag eftermiddag, at partierne i Folketinget fik en uge til at svare på, om de var klar til at afskaffe store bededag for at deltage i forliget.

Spørgsmålet lød, om det var et krav fra regeringen.

- Ja, for vi har brug for en klarhed om, hvilke partier ønsker at tage dele i drøftelserne af, hvordan det danske forsvar skal være skruet sammen fremadrettet - herunder finansieringen, som er nødt til at være del af det, sagde han.

De ni resterende partier i Folketinget afviste at afskaffe helligdagen for at deltage i forliget. I stedet pegede de på anden finansiering.

De tre milliarder kroner er det samme beløb, som regeringen forventer at kunne finde årligt ved at afskaffe store bededag.

Ifølge regeringen betyder dets eget forslag, at flere skal arbejde mere, hvilket er en gevinst for statskassen. Økonomer har dog sat spørgsmålstegn ved forslagets effekt på lang sigt.

Ellemann uddyber onsdag i tv-programmet, at han håber, at parterne kan blive enige om en finansiering, og at store bededag bliver afskaffet uanset hvad. Det gælder, hvad enten det er en del af forliget, eller om det bliver senere.

Forsvarsministeren siger videre, at Forsvarets primære opgave er at forsvare Danmark, og at det ikke er muligt i dag på grund af de aktuelle udfordringer med materiel og personale.