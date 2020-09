Ellemann opereret: Øm og groggy

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, er blevet opereret for to diskusprolapser. Meldingen fra lægerne lyder, at 'alt er gået godt'.

På Facebook skriver formanden, at to bruskskiver mellem hans halshvirvler er blevet skiftet ud med kulfiber.

'Jeg er øm og lidt groggy efter operationen, og jeg skal tage den med ro et stykke tid, men de voldsomme smerter, jeg havde i venstre skulder og arm, er forsvundet,' skriver Jakob Ellemann-Jensen.

I opslaget har han lagt et billede op af sig selv fra hospitalssengen, men formanden er nu vendt hjem igen.

Venstre-formanden meddelte tirsdag, at han på grund af operationen er sygemeldt i hvert fald frem til 3. oktober, hvor Venstre holder landsmøde.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.

