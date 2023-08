Ellemann på møde: CO2-afgift skal lægges i køledisken

Med en ny melding på et møde med Venstres bagland mandag føjer formand Jakob Ellemann-Jensen nu fornyet styrke til forvirringen om, hvor regeringen står i spørgsmålet om, hvorvidt der skal afgifter på eksempelvis oksekød.

På mødet har Ellemann ifølge DR udtalt, at han går ind for en CO2-afgift på varer i køledisken.

Konkret blev Jakob Ellemann-Jensen ifølge DR spurgt, om det ville være bedre at lægge afgift på forbrug i butikkerne frem for at lægge en CO2-afgift på landmændenes produktion.

Til det skulle han ifølge DR have svaret:

- Helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køledisken. Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere uanset hvad. Og hvis du lægger en CO2-afgift i køledisken, så betyder det, at varer, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet.

Skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, som Venstre er i regering med, har ellers tirsdag afvist, at regeringen skulle være på vej med forbrugsafgifter.

På det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, skriver han, at regeringen er i gang med at se på, hvordan den sammen med erhvervet omstiller fødevareproduktionen, så den bliver bæredygtig, herunder en CO2-afgift i forhold til produktionen:

- Det er korrekt, at vi har bedt ekspertudvalget om at se på fordele og ulemper ved forbrugsafgifter. Det er der ingen nyhed i, skriver han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange understreget, at klimahandlingen ikke måtte ramme danskerne for hårdt på pengepungen.

DR bemærker desuden, at Ellemann for et år siden - da Venstre var oppositionsparti - sagde det samme. Her lød det fra Venstre-formanden, at klimaindsatsen ikke skulle gøre det dyrere at være dansker.