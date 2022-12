Ellemann: Regering med S rykker nærmere

Jakob Ellemann siger desuden, at han godt er klar over, at der er tale om et løftebrud fra hans og Venstres side

Venstre og Socialdemokratiet kommer tættere på en regering sammen, siger Jakob Ellemann-Jensen i et interview på TV 2 News.

Han siger desuden, at det ser ud til, at de kan 'nå hinanden'.

- Måske. Det er i hvert fald værd at afsøge muligheden for det, siger han til spørgsmålet om, hvorvidt en SV-regering er på vej.

- Jeg oplever en vilje fra Socialdemokratiets og Mette Frederiksens side, at man vil strække sig endog rigtig langt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Men før det kan lykkes, skal Venstre have mere ud af den regering, end de gik til valg på, siger han. Og barren for det er kun blevet højere siden valget.

Venstre-formanden nævner blandt andet, at Venstre vil have topskattegrænsen hævet.

'Det er et løftebrud'

Jakob Ellemann-Jensen er godt klar over, at det ikke ligefrem var en regering med Mette Frederiksen som statsminister, han gik til valg på.

- Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Jeg gik til valg på at blive statsminister, og det blev jeg ikke. Det bliver jeg nødt til at acceptere. Det kan jeg ærgre mig over, men jeg kan også vælge at sige, at nu kan jeg forsøge at få det bedste ud af de mandater, Venstre har.

Jakob Ellemann-Jensen siger desuden, at man i Venstre betragter sig selv som 'antitesen' til Socialdemokratiet, og at det derfor vil være 'ekstraordinært', hvis de ender i samme regering.

Han sagde gentagne gange i løbet af valgkampen, at Venstre ikke gik til valg på en socialdemokratisk regering, efter Mette Frederiksen og Socialdemokratiet allerede i forsommeren sagde, at hun gerne ville forsøge sig med en regering over midten.

Hun bliver statsminister

Hos Venstre-formanden er én ting sikkert.

Mette Frederiksen bliver statsminister. Det skyldes, at der ikke er blåt flertal.

- Til gengæld har vi et socialdemokrati, som plejer at være mere reformvilligt, end når de er i opposition, siger Jakob Ellemann.

- Og de kommer i regering. Mette Frederiksen kommer til at blive statsminister.

Om tilliden til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der led et større knæk under minkskandalen, siger Jakob Ellemann, at netop den situation er noget, som de sammen har talt ud om.

- Tillid er ikke noget, man bare kan vælge at have til nogen. Det er noget, der skal bygges op, siger han.

- Den vilje har jeg, og den oplever jeg også, Mette Frederiksen har.

Andre med?

Jakob Ellemann-Jensen bliver spurgt, om han ser Radikale Venstre, Moderaterne eller andre som en del af regeringen.

Til det griner han lidt og siger:

- Uden at komme ind på de enkelte er der nogle, der er mere oplagte end andre.

Han siger, at det er sagt ud fra et Venstre-synspunkt, men at det ikke kun er op til ham og Venstre at beslutte.

På spørgsmålet om, hvorvidt han vil have en flertalsregering, svarer Ellemann, at der er fordele og ulemper ved det. Fordelen ved en flertalsregering er, at man kan blive enige om nogle ting, mens fordelen ved en mindretalsregering er, at man skal ud og afsøge et flertal og dermed kan have en 'demokratisk samtale'.